¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¡ÊÂçºå»Ô°¤ÇÜÌî¶è¡Ë¤ÎÅ¸Ë¾Âæ¡Ö¥Ï¥ë¥«¥¹300¡×¤Ç8·î30Æü¡¢Æ±»ÜÀß¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤¢¤Ù¤Î¤Ù¤¢¡×¤Î¥Ðー¥¹¥Çー¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£

ÅöÆü¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÊç½¸¤·¤¿¼ÁÌä¤Ë¡Ö¤¢¤Ù¤Î¤Ù¤¢¡×¤¬¡»¤È¡ß¤ÇÅú¤¨¤¿¤Û¤«¡¢¿·°áÁõ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¡¢¤¢¤Ù¤Î¥­¥åー¥º¥âー¥ë¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥¢¥Ùー¥Î¥¢¥Ùー¥Î¡×¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£

Âçºå¡¦¥³¥à¥º¥¬ー¥Ç¥ó¤Ë¡Ö¾Ý°õ¶äÇò¤ª¤Ë¤®¤ê¡×2¹æÅ¹¡¡½é¤Î¥¤ー¥È¥¤¥ó¥¹¥Úー¥¹Ê»Àß

 Âçºå¡¦Íä²°¶¶¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥ï¥óºÇ¾å³¬¤ËÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÃÂÀ¸

 Âçºå¡¦¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¶áÅ´ËÜÅ¹¤Ç¡ÖÂçÄ¹ÊÔ ¥¿¥íー¥Þ¥ó ËüÇîÂçÇúÈ¯¡×¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×

