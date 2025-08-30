「東京ばな奈」の黄色いパッケージがブックカバーに！対象店舗で文庫本買うと無料でもらえるよ〜《9月1日から》

グレープストーンの東京みやげブランド「東京ばな奈」は、トーハン開催の「全国ご当地おみやげブックカバーコンテスト2025」に参加。「東京ばな奈」のブックカバーを、2025年9月1日から対象店舗で配布します。

関東ブロックの開催店舗と企画フラッグシップ店（東京）で配布

バナナカスタードクリームをたっぷりと包んだ、ふんわりやわらかなスポンジケーキ「東京ばな奈」の黄色いパッケージが大変身。ブランド史上初というブックカバーになりました。

印象的な黄色がかわいいデザインで、目を凝らして表紙を見ると「本屋さんで見ぃつけたっ」とブックカバーだけのデザインが施されています。好みの本につければ読書タイムを彩ってくれそうです。

■「全国ご当地おみやげブックカバーコンテスト2025」について

全国268書店で、期間中に文庫本を買った人に、地域ブロックごとに異なるデザインのブックカバーを配布します。「東京ばな奈ブックカバー」は、関東ブロックの開催店舗と企画フラッグシップ店（東京）で配布されます。

配布書店の一覧はこちらから。

また、全45種のブックカバーを対象に、SNS上で一般投票によるコンテストを実施。9月1日から10月10日までの期間、「全国ご当地おみやげブックカバーコンテスト」公式Xアカウントの投稿への「いいね」の数を投票としてカウントします。10月17日に公式Xアカウントで結果が発表されます。

さらに、グランプリ大会として、11月5日から16日まで、丸善丸の内本店での現地投票と、「全国ご当地おみやげブックカバーコンテスト」公式Xアカウントの投稿への「いいね」の数を投票としてカウントします。結果は11月下旬に公式Xアカウントで発表されます。

コンテストの詳細はトーハンの公式ホームページを確認してください。

東京バーゲンマニア編集部