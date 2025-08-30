「グラビアの仕事をする日がくるなんて、（ウェザーマップに）入社したときは夢にも思いませんでした！」

気象予報士として朝番組のお天気キャスターを務める彼女は、「えへへ」と照れる。グラビアの仕事についてはどうとらえているのだろうか。

「私、占い全般が大好きで、特に算命学を信じているんです。仕事のオファーを受けるときも、算命学を理由に悩むこともあるくらい。じつは今回も占ってもらい…… “やるぞー！” ってますます燃えています（笑）」

こうして実際に結果を出しているのを見ると、占いもあながち侮れないかも？

いまいさくら

26歳 1999年3月30日生まれ 埼玉県出身 T160 趣味：星を眺めること、羊を愛でること 特技：乳搾り 2022年8月、気象予報士試験に合格。同年12月にウェザーマップ所属となる。2023年10月からは情報番組『グッド！ モーニング』（テレビ朝日系）のお天気キャスターとして出演。そのほか最新情報は、公式X（@imaisakura_）、公式Instagram（@imaisakura_）にて

写真・coto

スタイリスト・新田アキ

ヘアメイク・哘 絵美子