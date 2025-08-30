¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ç¡Ö´¶Æ°¤·¤¿¡×¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª3°ÌÇëËÜ¶Ö°ì¡¢2°Ì¤ä¤¹»Ò¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©¡Ú2025Ç¯ÈÇ¡Û
8·î30Æü¤«¤é31Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡£º£Ç¯¤Ç48²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÆ±ÈÖÁÈÆâ¤Î´ÇÈÄ´ë²è¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï¡¢SUPER EIGHT¤Î²£»³Íµ¡Ê44¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£
µ¤²¹40¡îÄ¶¤¨¤ÎÆü¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¹ó½ë¤Ë²Ã¤¨¡¢²£»³¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï²£»³¤ÎÂÎÄ´¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤âÌÜÎ©¤Ä¡£¤·¤«¤·¡¢²£»³ËÜ¿Í¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¥µ¥¦¥Ê¤¬¹¥¤¤Ê¤¿¤á¡¢¡Ö½ë¤µ¤ÏÁ´Á³Ê¿µ¤¡×¤È¹ë¸ì¡£ÎòÂå¤Îï£¡¹¤¿¤ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ÎÏ¶¯¤¤Áö¤ê¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËÍ¦µ¤¤È´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤½¤³¤ÇËÜ»ï¤ÏWEB¥¢¥ó¥±¡¼¥È¥Ä¡¼¥ë¡ÖFreeasy¡×¤Ë¤Æ¡¢20¡Á60ºÐ¤ÎÃË½÷500¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ç´¶Æ°¤·¤¿¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
Âè3°Ì¤Ï2007Ç¯¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿ÇëËÜ¶Ö°ì¡Ê84¡Ë¡£
Åö»þ¡¢ÈÖÁÈ»Ë¾åºÇ¹âÎð¤Î66ºÐ¤Ç¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©¤ó¤ÀÇëËÜ¡£Âç¸æ½ê¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤È¤·¤Æ¤â¹¤¯Ì¾¤òÃÎ¤é¤ì¤ëÇëËÜ¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£ÊüÁ÷»þ´ÖÆâ¤Î¥´¡¼¥ë¤ÏÀË¤·¤¯¤â¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¶Ö¤Á¤ã¤ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²ñ¾ì¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿¿Í¡¹¤ÎÂç´¿À¼¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¡¢Â¤ò¤Õ¤é¤Ä¤«¤»¤Ê¤¬¤é¤â70km¤ò¸«»ö¤Ë´°Áö¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ÏÄ¾¸å¤Î¡Ø¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëË¡Î§ÁêÃÌ½ê¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ËÆâ¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
ÇëËÜ¤Ï2023Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥ÓÄ¾Á°À¸ÊüÁ÷SP¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¤È¤¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤¬¡Ö¤á¤ó¤Ä¤æ¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£ÇëËÜ¤é¤·¤¤¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê°ìÌÌ¤Ç¼þ°Ï¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡Ô¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²á¹ó¤Ê¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡Õ
¡ÔÂçÊª·ÝÇ½¿Í¤Ê¤Î¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Õ
¡ÔÇ¯Îð¤Ë¤â¤á¤²¤º´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡Õ
¡ÔÂç¸æ½ê¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ÆÂÎ¤òÄ¥¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¿Í¤¬¡¢¤ª¾Ð¤¤¤Ç¤â¤Ê¤¤Èª°ã¤¤¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤¿»Ñ¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¡Õ
Âè2°Ì¤Ï¸µ¼«±ÒÂâ°÷¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤ä¤¹»Ò¡Ê26¡Ë¡£
2024Ç¯¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤ä¤¹»Ò¡£ÅöÆü¤ÏÂæÉ÷ÀÜ¶á¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢ÎãÇ¯¤Î¸øÆ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²£ÉÍ¡¦Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¼þ²ó¤¹¤ë¥³¡¼¥¹¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢¡Ô¤É¤ì¤À¤±Áö¤Ã¤Æ¤â·Ê¿§¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥³¡¼¥¹¤Ï¹ó¤¹¤®¤ë¡Õ¤ÈSNS¾å¤Ç¤ÏÆ±¾ð¤ÎÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÓÃæ¤ÇÂ¤òÄË¤á¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏÎ¾¤Ò¤¶¤ÈÂ¼ó¤Ë¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤È¤¤¤¦Ëþ¿ÈÁÏáØ¤Ê»Ñ¤Ç¸«»ö¤Ë´°Áö¡£¤½¤ó¤Ê¤ä¤¹»Ò¤Î»Ñ¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
Æ±Ç¯¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤¹»Ò¤Î´õË¾¤Ë¤è¤ê¿·¤¿¤Ë¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀßÊç¶â¡×¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¡¢´óÉÕ¶â¤ÏÁ´¤ÆÁ´¹ñÌó600¥«½ê°Ê¾å¤Î»ÜÀß¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤ÏÊç¶âÁí³Û¤¬4²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¤ä¤¹»Ò¤â¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç²¿ÅÙ¤âÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÔÉ¨¤ÎÄË¤ß¤ÈÀï¤¤¤Ê¤¬¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ
¡Ô¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¡Õ
¡Ô¼«±ÒÂâ°÷¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤ËÂÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¤Ï´¶¿´¤·¤¿¡Õ
¡Ô´óÉÕ¤ÎÌÜÅª¤¬ÌÀ³Î¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡Õ
Âè1°Ì¤Ï½éÂå¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î´Ö´²Ê¿¡Ê76¡Ë¡£
¥Þ¥é¥½¥ó¹¥¤¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î´Ö¤¬¡¢2°Ì¤Ë100É¼°Ê¾å¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£ËÜ³ÊÅª¤Ë¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©¤ß»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï36ºÐ¤Ç¡¢1986Ç¯¤Î¥Û¥Î¥ë¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë½éÄ©Àï¡£3»þ´Ö13Ê¬¤Ç´°Áö¤È¤¤¤¦½é¤á¤Æ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤µÏ¿¤òÃ£À®¤·¡¢¤½¤Î¸å¤âÀ¤³¦°ì²á¹ó¤Ê¥¹¥Ñ¥ë¥¿¥¹¥í¥ó¤ò´°Áö¤¹¤ë¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¸ùÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¤Ç¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¤â¡¢´Ö¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£1992Ç¯¤Î½éÄ©Àï¤Ï±èÆ»¤Ë¿Í¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤¿¤á¤¢¤¨¤Ê¤¯ÃæÃÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍâÇ¯¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¸«»ö200km¤ò´°Áö¡£¤µ¤é¤Ë1995Ç¯¤Ë¤Ïºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤ÎÉü¶½»Ù±ç¤ò·Ç¤²¡¢¿À¸Í¤«¤éÅìµþ¤Þ¤Ç¤Î600km¤ò7Æü´Ö¤Ç´°Áö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢»ëÄ°¼Ô¤ËÂç¤¤Ê´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡ÔÉáÃÊ¤Î¤ª¤Á¤ã¤é¤±¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¡¢¿¿·õ¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ç¤¹¡Õ
¡Ô°ìÈÖºÇ½é¤Ë»Ï¤á¤¿¤ê¡¢°ì½µ´Ö¤º¤Ã¤ÈÁö¤Ã¤¿¤ê¤ÈÄ¶¿ÍÅª¤À¤Ã¤¿¡Õ
¡Ôºå¿ÀÂç¿ÌºÒÉü¶½»Ù±ç¤Ç¿À¸Í¤«¤éÅìµþ¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤¿¤³¤È¡Õ
¡Ô¥¤¥á¡¼¥¸¤È°ã¤Ã¤Æ¤Ò¤¿¤à¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡Õ