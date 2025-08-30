¡ÚÆÈ¼«¡Û¡Ö´Ú¹ñ¤ËÆþ¹ñµñÈÝ¤µ¤ì¤¿¡×Ëã¸¶¾´¹¸¤Î»°½÷¤¬¼ç±é±Ç²è¸ø³«¤ÇÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡È¼Ò²ñÅªÀ©¸Â¤Î¸½¼Â¡É
¡¡8·î27Æü¡¢¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Î¸µ¶µÁÄ¡¦Ëã¸¶¾´¹¸¤Î»°½÷¤Ç¤¢¤ë¾¾ËÜÎï²Ú¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤¬¡¢´Ú¹ñ¤ØÅÏ¹Ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤ÎÅë¾è¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÇµñÈÝ¤ò¹ð¤²¤é¤ì¡¢½Ð¹ñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ç±é¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ø¤½¤ì¤Ç¤â»ä¤Ï Though I'm His Daughter¡Ù¡ÊÄ¹ÄÍÍÎ´ÆÆÄ¡¦2025Ç¯6·î15Æü¸ø³«¡Ë¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²èº×EIDF¡ÊEBS International Documentary Festival¡Ë¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢Ä¹ÄÍ´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë¸½ÃÏ¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡±©ÅÄ¶õ¹Á¤«¤é¥½¥¦¥ë¤Ë¸þ¤«¤¦¤¿¤á¡¢¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óµ¡¤Ç¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò¤«¤¶¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²¿ÅÙ¹Ô¤Ã¤Æ¤âÇ§¾Ú¤µ¤ì¤º¡¢Åë¾è¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ø¡£Åë¾è¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¿¦°÷¤¬´Ú¹ñ¤Î¥¤¥ß¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Æþ¹ñµñÈÝ¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£·ë¶É¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï½Ð¹ñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï2017Ç¯¤Ë¤â¡¢¼«¿È¤Î»Ð¤¿¤Á¤È¤È¤â¤ËÅÏ´Ú¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ±ÍÍ¤Ë¥¤¥ß¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Çµö²Ä¤¬½Ð¤º¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤À¤±½Ð¹ñ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬ÅÏ´Ú¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³
¡¡¾¾ËÜ¤µ¤óËÜ¿Í¤Ë¡¢º£²ó¤Î·Ð°Þ¤È¤È¤â¤Ë¸½ºß¤Î¿´¶¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬ÅÏ¹Ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬½Ð¹ñ¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¤¥ß¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ËµñÈÝ¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬»ä¤Ï¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤¬ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë³¤³°¤Ø¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¾¾ËÜ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÎÅÏ¹Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼Ò²ñÅª¤ÊÀ©¸Â¤Ï¡¢2014Ç¯°Ê¹ß¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤Ï¥«¥Ê¥À¤Ê¤É¤ËÌäÂê¤Ê¤¯Æþ¹ñ¤Ç¤¤¿¤·¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Î³«Àß¤Ê¤É¤â°ìÈÌ¿Í¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë»Ù¾ã¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö2014Ç¯¤Ë¸ø°ÂÄ´ººÄ£¤«¤é¡Ø¼Â¼Á´´Éô¡Ù¤È¼çÄ¥¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó»ä¤Ï°ÊÁ°¤«¤é´´Éô¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þÌ¤À®Ç¯¤Ç»ýÉÂ¤Î¤¢¤ëÄï¤ò¡Ê¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Î¸å·ÑÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë¡Ë¥¢¥ì¥Õ¤Ë´Ø¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤é¡¢¶µÃÄ±¿±Ä¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö±£¤ì¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é¶µÃÄ¤Î´´Éô¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤â¤¢¤ê¡¢¼ÂÌ¾¤Ç¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤òÀâÌÀ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¾¾ËÜ¤µ¤ó¡£
¡¡2017Ç¯¤Ë¤âÅÏ¹ÒµñÈÝ¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¤Ë¡¢º£²óÅÏ¹Ò¤ò»î¤ß¤¿¤Î¤Ë¤Ï¤³¤ó¤ÊÍýÍ³¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£Ç¯8·î¤Î¡Ê¹ñ¤Îµ¡´Ø»æ¤Ç¤¢¤ë¡Ë´±Êó¤Ë¡¢¸ø°ÂÄ´ººÄ£¤¬¡¢Ëã¸¶¤Î¼¡ÃË¤ª¤è¤ÓËã¸¶¤ÎºÊ¤ò½ü¤¯Ëã¸¶¤Î¿ÆÂ²¤Ï¥¢¥ì¥Õ¤È´Ø·¸¤Ê¤¤¤ÈµºÜ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¤Ç¤ä¤Ã¤È¶µÃÄ¤«¤é¼«Í³¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤Ç¤â¡Ä¡Ä¡£¡Ê´Ú¹ñ¤Ø¡Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï³ð¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ø¾¾ËÜÎï²Ú¡Ù¤È¤¤¤¦»ä¤ÎÌ¾Á°¤¬¡¢¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦°·¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£º¬µò¤äÍýÍ³¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¼Ò²ñÅªÀ©¸Â¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
±Ç²èº×¤Ç¤Î¡ÖÉ½¸½¤Î¼«Í³¡×¤âÃ¥¤ï¤ì¤¿
¡¡¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÎÊÛ¸î»Î¤Î¸«²ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤ÎÈà½÷¤Î´Ú¹ñ¤Ø¤ÎÆþ¹ñµñÈÝ¤Ï¡¢°ÜÆ°¤Î¼«Í³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±Ç²èº×¤Ç¤ÎÉ½¸½¤Î¼«Í³¤Î¿¯³²¤Ë¤â¤¢¤¿¤ë¤È¤·¤Æ¡¢·ûË¡°ãÈ¿¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¾õ¶·¤ò²þÁ±¤¹¤Ù¤¯¡¢º£¸å¤â¾ðÊó³«¼¨ÀÁµá¤ä¹ñ²ñµÄ°÷¤Ø¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢±Ç²èº×¤Ç¤ÎÅö½é¤ÎÅÐÃÅ¤Ï¤«¤Ê¤ï¤º¡¢²»À¼¤Î¤ß¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾¾ËÜ¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¶á¡¹ÅÏ´Ú¤Ø¤Î¥»¥«¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤â¡£
¡Öº£²ó¤Î±Ç²è¤¬¼õ¾Þºî¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤é¡¢ºÆÅÙ¤´¾·ÂÔ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÎÅÏ¹Ò¤¬³ð¤¦¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÌÚ¸¶¤ß¤®¤ï