ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの秋の期間限定イベント『ハロウィーン・ホラー・ナイト』に、大人気ロックバンド「King Gnu」とのパーク史上初のコラボレーションが決定しました。社会現象となるほど話題のエンターテイメント「ゾンビ・デ・ダンス」は、King Gnuが書き下ろした新曲『SO BAD』でさらにパワーアップ。また、絶叫アトラクション「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」にも新曲が搭載されるなど、かつてない恐怖と熱狂がゲストを待ち受けます。9月5日(金)から11月3日(月/祝)まで開催される、このスペシャルなイベントをご紹介します。

King Gnuの新曲『SO BAD』で踊り狂う「ゾンビ・デ・ダンス」

ゾンビ・デ・ダンス（イメージ）

毎年恒例の「ゾンビ・デ・ダンス」が、King Gnuとのコラボで一新されます。このイベントのために書き下ろされた新曲『SO BAD』は、ゾンビも利用者も踊り狂うダークでエネルギッシュな楽曲。

King Gnuの常田大希さんは、”ハロウィーンに相応しい最悪で最高〜の出来ですので、ライブで爆上げするのが楽しみ”とコメントしています。振り付けも新しくなり、パーク中が一体となる熱狂空間を創り出します。新曲のフルバージョンは、イベント初日の9月5日(金)に発表予定。

史上最高に狂暴化！恐怖が増した「ストリート・ゾンビ」

日没後のパークにゾンビが大量発生する『ストリート・ゾンビ』も、今年は“超超超超狂暴化”してパワーアップ。新たに登場する「ゴースト」がゾンビを乗っ取って凶暴化させ、治安部隊ですら戦闘不能になるほどの恐怖で利用者に襲いかかります。ありえないほどの数のゾンビたちが徘徊する地獄のストリートで、絶望的なシーンが連続する超絶スケールの恐怖を体験できます。

ストリート・ゾンビ（イメージ）

絶叫アトラクションもKing Gnuとコラボ！

『ハロウィーン・ホラー・ナイト』の開催期間中、パークの大人気アトラクション「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」と「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜バックドロップ〜」にも、King Gnuの新曲「SO BAD」が搭載されます。楽曲のダークな世界観と、上空を駆け抜けるライドの疾走感が融合し、ゾクゾクするようなスリルと究極の爽快感を味わうことができます。

King Gnu『SO BAD』×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド（イメージ）

昼は子どもも楽しめる『ハハハ！ ハロウィーン・パーティ』

『ハロウィーン・ホラー・ナイト』が開催される夜のパークとは対照的に、昼間には、子どもも一緒に超熱狂できる『ハハハ！ハロウィーン・パーティ』が開催されます。ホラーが苦手な方でも、小さなお子さん連れのファミリーも、昼間には安心してハロウィーンを楽しめます。（開催期間：9月4日(木)〜11月3日(月/祝)）

北村匠海さん出演の新TVCMも公開

今回のコラボレーションを記念し、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのブランドアンバサダーである北村匠海さんが出演する新TVCM「正気なんか、失え。」編が7月14日(月)より順次放送されます。

CMでは、新曲『SO BAD』をテーマソングに、北村さんが狂気の笑みを浮かべてゾンビたちと踊り狂う様子が描かれています。公式WEBサイトでも同日午前8時頃から期間限定で公開されます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの『ハロウィーン・ホラー・ナイト』概要

・開催期間：2025年9月5日(金)〜11月3日(月)

・『ストリート・ゾンビ』『ゾンビ・デ・ダンス』：18時〜パーククローズまで、一部を除くパークワイドで実施

・King Gnu『SO BAD』×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライドも、この期間限定で開催されます。

※昼の時間帯には『ハハハ！ ハロウィーン・パーティ』が、2025年9月4日(木)〜11月3日(月/祝)まで開催されます。

2025年のユニバーサル・スタジオ・ジャパンのハロウィーンは、King Gnuとの強力なコラボレーションにより、かつてない恐怖と興奮が待ち受ける！パワーアップしたゾンビたちと新曲『SO BAD』に身を任せ、“正気を失う”ほどの超絶叫と超熱狂を体験しに、足を運んでみてはいかがでしょうか。

（画像：ユー・エス・ジェイ）

