¡È¥«¥ß¥½¥ê°û¤ß¹þ¤àÄË¤ß¡É¿··¿¥³¥í¥Ê¡Ö¥Ë¥ó¥Ð¥¹¡×ÌÔ°Ò¡¡º£¡¢´¶À÷¤·¤¿¤é¡©ÌÔ½ë¤Î´¶À÷ÂÐºö¤Ï¡Ö¼¾ÅÙ¡×¤È¡Ö´¹µ¤¡×¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î¿·¤¿¤ÊÊÑ°Û³ô¡Ö¥Ë¥ó¥Ð¥¹¡×¤¬ÌÔ°Ò¤ò¤Õ¤ë¤¤¡¢10½µÏ¢Â³¤Ç´¶À÷¼Ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤ÎÆÃÄ§¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ë¥ó¥Ð¥¹¤Î¥Ô¡¼¥¯£¹·î¤Þ¤Ç¡©¥³¥í¥Ê¼£ÎÅÌô£³³äÉéÃ´¤Ç¤¤¤¯¤é¡©
¡È¶¯Îõ¤Ê¤Î¤É¤ÎÄË¤ß¡É¤¬ÆÃÄ§¡¡ÊÑ°Û³ô¡Ö¥Ë¥ó¥Ð¥¹¡×´¶À÷¹¤¬¤ë
ÆîÇÈ²í½Ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
´¶À÷¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¡£¸½ºß¡¢´¶À÷¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¤ÎÆÃÄ§¤ä¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹ÄêÅÀ¤¢¤¿¤ê¤ÎÊó¹ð¿ô¤ò¤ß¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢1°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê¤Î´µ¼Ô¿ô¤Ï¡¢5·î¤ÎÃÊ³¬¤Ç1.39¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬10½µÏ¢Â³¤ÇÁý²Ã¤·¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Ï8.73¿Í¤Þ¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ»õ²ÊÂç³Ø¤Î»ûÅèµ£¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ë¥ó¥Ð¥¹¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¾É¾õ¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¢§Ç®¡¢¢§¤»¤¡¢¢§·ñÂÕ´¶¤Ë²Ã¤¨¡¢¢§¡È¥«¥ß¥½¥ê¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¶¯Îõ¤Ê¤Î¤É¤ÎÄË¤ß¡É¡¢¤³¤ì¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ûÅè¶µ¼ø¤Ï¡¢¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÎ®¹Ô¤Ï12½µ¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÇÁý¸º¤¹¤ë¡£º£½µ¡Á9·î¾å½Ü¤¬¥Ô¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Þ¥³¥í¥Ê¤Ë´¶À÷¤·¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð?
°ÊÁ°¤Ï¡¢¿··¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ä·ë³Ë¤ÈÆ±¤¸¡Ö2Îà¡×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï¡¢µ¨ÀáÀ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ê¤É¤ÈÆ±¤¸¡Ö5Îà¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Þ¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ËØí´µ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌô¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ò²þ¤á¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³°½Ð¡Û
2Îà¤À¤Ã¤¿¤È¤:È¯¾É¸å7Æü´Ö·Ð²á¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢³°½Ð¼«½Íµá¤á¤é¤ì¤ë
¸½ºß:È¯¾É¸å5Æü´Ö·Ð²á¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©
¡¡¡¡¡¡³Ø¹»¤Ç¤ÏÈ¯¾É¸å¡¢ºÇÄã¤Ç¤â5Æü´Ö¤Î½ÐÀÊÄä»ßÁ¼ÃÖ
¡Ú¼£ÎÅÌô¡Û
2Îà¤À¤Ã¤¿¤È¤:¼«¸ÊÉéÃ´Ê¬¤ò¸øÈñ»Ù±ç
¸½ºß:3³ä¤ò¼«¸ÊÉéÃ´
¡¡¡¡¡¡·Ú¾É¡¦ÃæÅù¾É¤Î´µ¼Ô¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥¾¥³¡¼¥Ð¾û¡×¢ª1¼£ÎÅ¤¢¤¿¤êÌó1Ëü5000±ß
¡¡¡¡¡¡½Å¾É²½¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤´µ¼Ô¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥é¥²¥Ö¥ê¥ª¾û¡×¢ª1¼£ÎÅ¤¢¤¿¤êÌó2Ëü6000±ß
ÆüÈæËã²»»Ò¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
»ä¤â¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤Ë»Ç¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥³¥í¥Ê´µ¼Ô¤¬°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤òí´í°¤¤¤¬¤Á¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼õ¿Ç¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£´µ¼Ô¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂÂÖ¤¬ÇÄ°®¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤Î¼£ÎÅÌô¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤ä5Îà¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤¬¡¢¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿º¢¤È°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Åö»þ¤ò²þ¤á¤Æ»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¼êÀö¤¤¡¦¤¦¤¬¤¤¤Ê¤É¡¢´ðËÜÅª¤Ê¤È¤³¤í¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
»³Æâ¤¢¤æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
²æ¤¬²È¤â¥Þ¥¹¥¯¤òÇã¤¤ÃÖ¤¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³Ø¹»¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¼õ¸³¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤í¤½¤í¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ï¡¸«¹§Ç·¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
12½µ¥µ¥¤¥¯¥ë¤Îº£½µ¤«¤é9·î¾å½Ü¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î³Ø¹»¤¬¿·³Ø´ü¤Î»Ï¤Þ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ÂÂÖ¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
²Æ¤ÎÂÐºö¤Ï¡ÖÇ®Ãæ¾É¤ËÃí°Õ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤Î´¹µ¤¡×¤¬½ÅÍ×
ÆîÇÈ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼êÀö¤¤¡¢¾ÃÆÇ¡¢¥Þ¥¹¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤ÊÂÐºö¤¬¤â¤Á¤í¤óÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÈÇ®Ãæ¾É¤ËÃí°Õ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤Î´¹µ¤¡É¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Éô²°¤òÄù¤áÀÚ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¥¯¡¼¥é¡¼¤ò¤Ä¤±¤ë¾õ¶·¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÏ¢Â³±¿Å¾¤Ç¢§´¥Áç¤Ç¤Î¤É¤ÎËÉ¸æÎÏ¤ÎÄã²¼¤ä¡¢¢§´¹µ¤¤»¤º´¶À÷¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¢§ÀöÂõÊª¤ò¼¼Æâ´³¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼¾ÅÙ¤òÄ´À°¤·¤¿¤ê¡¢¢§Áë¤ò2¤«½ê³«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´¹µ¤»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢ÂÐºö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£