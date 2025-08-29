この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

人気ポイ活YouTuberの鬼丸征也さんが「【8月最後にやって欲しいお得情報6選】三井住友カードNLの最高の作り時を逃さないで」と題した動画を公開。動画では、8月31日で終了するお得なキャンペーンや、今が“ぶっちぎりで作り時”という三井住友カードナンバーレス（NL）カードの魅力・作成タイミングを熱く解説した。



鬼丸さんはまず「本日8月の29日に開始して、もう8月31日には終わってしまうみたいなキャンペーンが結構ある」と注意喚起。「特にクレジットカードの初心者の方に『最初何を作ればいいですか？』と聞かれたら、これだよと答えます」と、三井住友カードNLを現時点で最もおすすめと力説した。



鬼丸さんが“今が作り時”と強調する理由について、「ポイントサイトのポイントタウン経由で作ると、ぶっちぎりで過去最高額の19,500円分のポイントが付与される」とし、「めちゃくちゃチャンスなので、もう明日までにやらないと間に合わないですね。絶対作った方がいい」と訴えた。動画内でも「残りが113件となっております」と、枠数が迫っている点を繰り返し強調。さらに「このノーマルナンバーレスカードを年間100万円以上使うと、年会費無料でゴールドカードのインビテーションが届きます」とカードの「合わせ技」のお得な使い方を指南。



続けて「オリーブフレキシブルペイゴールドも年会費永年無料になる」「どっちのゴールドカードも年間100万円使うと1万ポイントずつ、2万ポイント獲得が狙える」とカード複数枚持ちのテクニックも紹介。「クレジットカード初心者に最初の1枚を聞かれたら、僕はこれだと答えます」と、自身のイチオシを改めて明言した。



また、楽天モバイルやANAマイル、コモディイーダ×楽天エディ、ヤフーショッピング、Amazonなどの短期で終了する“見逃し厳禁”の還元祭り情報もまとめて紹介。特に楽天モバイルの2万ポイント還元や、コモディイーダのエディチャージで最大20%相当還元、「ANAP」のマイルチャージ5%還元の詳細にも触れ、「この土日がラストチャンス。気になるものは必ずチェックしてほしい」とリスナーに呼び掛けた。



動画の締めくくりでは「9月1日からは新しい大型キャンペーンも始まりますので、月曜日にまたまとめ動画をアップします」と予告。「動画内で紹介できなかったキャンペーンも概要欄に載せているので必ずチェックを。お得は“気づいた者勝ち”です！」と視聴者に呼びかけ、動画を結んでいる。