始球式に登場のソン・フンミン、大谷と対面するかわりに…

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手に、スタンドからスマートフォンのカメラを向ける“超大物”の姿が話題となっている。「行動も可愛い」「アジアの誇りの2人」とコメントが寄せられた。

27日（日本時間28日）に本拠地で行われたレッズ戦で、始球式を行ったのはMLSのLAFCに移籍した韓国代表FWソン・フンミンだ。ドジャースの背番号7のユニホームを着て登場。マウンドでは右腕からのストライク送球を見せたものの、大谷が投手として先発する日だったこともあり、グラウンドでの表立った接触はなかった。

試合中、中継画面に映ったのは、スタンド前列から大谷にスマートフォンを向けるソン・フンミンの姿。これにはX上の日本のファンからも、次々に反応が寄せられている。

「ソンさん可愛いな」

「ソン・フンミンの昨日の始球式の笑顔も素敵だし、行動も可愛い」

「アジアの誇りの2人」

「ソンフンミンが大谷撮ってるってすげぇよ」

大谷はこの前日には、世界的な人気を誇る韓国グループ「BTS」のVと試合前にツーショット撮影を行っていた。



（THE ANSWER編集部）