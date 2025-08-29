GoogleはPixelスマートフォン向けにトラブルシューティング機能を大幅に刷新しているようです。複数の診断ツールを1つのメニューに統合するとともに、AIによる診断支援を追加する予定と報じられています。

↑トラブルにも強くなる？（画像提供／Triyansh Gill／Unsplash）

Pixelスマホには、これまでも多くの診断ツールや基本的な修復機能が用意されていましたが、現状ではそれぞれが別々のメニューに分散しています。

例えば、バッテリー消耗の原因を調べたい場合は「バッテリー設定」を確認する必要がありますが、原因が分からない場合にはどこから手をつけてよいか分かりにくい状況でした。

Android情報サイトのAndroid Policeが「Pixel Troubleshooting」アプリの最新版を解析したところ、Googleはそのような課題を解消するために同機能を再設計していることが分かったそう。

新機能は「設定」アプリ内の「デバイスの状態とサポート」メニューに統合され、バッテリーの状態、端末温度、ストレージ、ソフトウェアの更新状況を確認できるほか、充電やタッチの診断も行えるようになる見込みです。

さらに、診断機能にはAIモデルが導入され、端末をスキャンして簡単に解決できる問題があれば提示する仕組みになるとされています。

ただし現時点ではPixel 9上ではAIモデルが動作せず、Pixel 10シリーズ向けか、まだ完全に有効化されていない可能性が指摘されています。

また、画面下部には保証状況の確認や修理センターへの連絡メニューも追加されており、そのまま修理センターへ電話をかけられるようになるとのこと。

同様の機能はサムスンのスマホでも提供されてきましたが、GoogleはAIによる診断支援を加えることで、より一歩進んだサービスを目指しているとみられます。

リリース時期は未定ですが、Pixel 10シリーズの発売と同時に展開される可能性が高いかもしれません。

Source: Android Police

