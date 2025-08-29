¸¤»ôµ®¾æ¡¢Îø°¦¤Ç¡Öµã¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¹ðÇò¤·¶Ã¤¤ÎÀ¼
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¸¤»ôµ®¾æ¤¬¡ÖÎø°¦¤Çµã¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¶Ã¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¸¤»ôµ®¾æ¤¬¹¥¤¤Ê¥®¥ã¥ë¤Î¿åÃå»Ñ
¡¡¾ï²Æ¤Î³Ú±à¡¦¥Õ¥£¥¸¡¼¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿°µÅÝÅª¤ÊÆùÂÎÈþ¤ò»ý¤Ä¿åÃå»Ñ¤ÎÈþÃËÈþ½÷¤¬¡¢2¤Ä¤ÎÅç¡ØIsland Blue¡Ù¤È¡ØIsland Pink¡Ù¤òÉñÂæ¤ËÅç´Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤êËèÆü¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¡È¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡ÊÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡Ë¡É¤·¤ÆÎø°¦¤·¤Æ¤¤¤¯Æ±ÈÖÁÈ¡£Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÌ¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤¹¤ì°ã¤¤¤äÎø¤Î¶î¤±°ú¤¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÍßË¾¤È¼»ÅÊ¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ë¼ÞÇ®¤ÎÎø°¦¥Ð¥È¥ë¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á°¥·¡¼¥º¥ó¤Ë°ú¤Â³¤MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î²°ÉßÍµÀ¯¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¢ ¡È¤æ¤¤Ý¤è¡É¤³¤ÈÌÚÂ¼Í´õ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤è¤êÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼MC½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ëÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÊ¡¤¬¿·¤¿¤ËÈÖÁÈMC¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÇÐÍ¥¤Î¸¤»ôµ®¾æ¤¬»²Àï¤·¤¿¡£
¡¡µã¤¤¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«¤¿¸å¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤ÇÊ÷´ß¤Ë¡ÖÎø°¦¤ÎÃæ¤ÇÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¸¤»ô¤ÏÂ¨ºÂ¤Ë¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¹ðÇò¡£¿¶¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡Öµã¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎÞ¤ò¡Ö¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¸¤»ô¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¿Ø¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£