【スクープ】″No.1モテ芸人″『見取り図』リリー 13歳下美人アナと手繋ぎデート&同棲生活中！

相手はミスコン準グランプリの美女

ナンバー１モテ芸人が、ついにプライベートでの″相方″を決めた。

８月中旬の週末。熱帯夜にもかかわらず、東京・港区にある有名韓国料理店は活気に溢れていた。そんな人気店に連れ立って入っていく一組の男女……。男は帽子とマスクで変装しているが、トレードマークの金髪と整った目元のイケメンぶりが目を引く。お笑いコンビ『見取り図』のボケ担当・リリー（41）である。

「『Ｍ-１グランプリ』の３度の決勝進出を手土産に’22年に上京するや、すぐにブレイク。今では冠番組２本を含むレギュラー５本を抱える超売れっ子です。なかでもリリーは、整ったルックスで女性人気がバツグン。二人の人気コント『南大阪のカスカップル』でリリーは彼女役を演じているのですが、顔立ちが整っているから本当に女性に見える。最近もバラエティー番組で相方の盛山晋太郎（39）から、『呼吸してるだけでモテる。芸人で一番モテる』とベタ褒めされていましたよ」（大手芸能プロ幹部）

この日、リリーは小柄な美女を連れていた。″女遊びは芸の肥やし″を地で行くモテ男……と思って見ていたが、この日のリリーはどうやら様子が違っていた。

店を出るや、美女が伸ばした手をしっかりと握り返したリリー。信号待ちの間も話の止まらない彼女に、リリーは静かに耳を傾けている。と思いきや、次の瞬間には美女が突然ダッシュ。ずり下がるズボンを片手で押さえながら必死に追いかけたリリーは、「もう逃がさないぞ」とばかりに彼女の腕をつかむと、そのまま仲良く高層マンションへと入っていった。

終始、リリーは美女に振り回されていた。それでも笑顔の絶えない様子からは、キャリアを重ねたお笑いコンビのような、気の置けない関係性がうかがえた。

リリーが惚れ込むこの美女は、いったい誰なのか。

「彼女はフリーアナウンサーの今川菜緒さん（28）です。同志社大学在学中にはミスコンで準グランプリに輝いたこともある美貌の持ち主。現在はセント・フォースに所属し、ニュース番組『ＴＢＳ ＮＥＷＳ』やスポーツ番組『Ｓ☆１』（ＴＢＳ系）などで活躍しています」

8月29日発売の『FRIDAY 9月12日・19日合併号』と、有料版『FRIDAY GOLD』では、交際のきっかけや直撃の際にリリーから飛び出した「結婚宣言」などについて詳細。さらに二人の手繋ぎデート風景などの写真も掲載している。

『FRIDAY』2025年9月12・19日合併号より