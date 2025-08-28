脱・税理士の菅原氏が断言！「餃子の王将は高い・まずい・遅い？」客離れの真相とは
ラーメンチェーン業界で圧倒的1位を誇る「餃子の王将」。今回公開された『ラーメン産業で圧倒的1位の王将！「高い・不味い・遅い」で不満爆発か!?財務のプロが現状を解説します。』という動画で、脱・税理士の菅原氏が王将の客離れと経営戦略について語った。
冒頭、菅原氏は「ここ3年で5回の値上げをしている。『安くて美味しくて早かった』から行っていたのに、『高い、まずい、遅い』になっている」と、王将のブランドイメージの変化を辛辣に指摘。また、また「昔は安くて美味しかったが、今では1,000円を超えると日常的には行きづらい。味も落ちたと言われている」と、客離れの現状に言及。
さらに菅原氏は、客離れの背景として「繰り返される値上げや味・サービスの質の低下」が大きいと解説。かつては安さとスピード、味でファンをつかんでいたが、今では「高くてまずくて遅い」という声も出ていると語った。
一方で、王将の経営戦略には注目すべき点も多いと菅原氏。「実は業績自体は過去最高を更新している。ロイヤルカスタマー戦略でゴールド会員やプラチナ会員を囲い込み、ファンは確実に維持している。さらに店長ごとの裁量でオリジナルメニューや価格設定ができ、人気店は成長し、不人気店は撤退するというスクラップ＆ビルドを繰り返す柔軟さがある」と分析。
さらに、「値上げで単価は上がったが、物価や人件費の高騰も背景にある。『飲食は人だ』という考えで社員教育にも力を注いでいるが、厳しい研修が一部でブラック企業と言われることもある」と、裏側の課題にも触れた。
最後に菅原氏は「試練はあるが、人気店とファンを育てる戦略はやはり強い。これからもナンバーワンを守り続けてほしい」と締めくくり、視聴者に経営や業界の行方への関心を促す内容となった。
