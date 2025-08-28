【忙しくてイライラしがちな人〜！】読むだけで癒され、優しい気持ちになるお薦め本6選

忙しさでキーキーしてしまい、幸せホルモンが足りていない気がします。 やさしい気持ちになる本や温かい涙を流せる本で癒やされたいです 。

俳優としてドラマ、映画、舞台等で幅広く活躍。無類の読書家でもあり、新聞や雑誌でのエッセイ・書評の寄稿や連載も多数。

はかれないものをはかる閨と厨（ねやとくりや）心のざわざわ・イライラを消す がんばりすぎない休み方 すき間時間で始めるマインドフルネス

「はかれないもの」にじっくり向き合う

はかれないものをはかる／

著：工藤あゆみ 青幻舎 1760円

日々のあれこれ、本当にお疲れさまです。まずは肩の荷を下ろして、こちらの本を眺めてください。どうですか、このゆる〜りとした伸びやかなイラスト！ 「はかれないもの」に関するひねりのある文章にも注目です。たとえば「一目ぼれの電圧を測る」「あなたの夢におじゃましてよい時間を計る」などのクスリと笑えるもの。「積み重ねたいいわけのもろさをはかる」にドキリ。「悲しみで濡れた僕が乾く時間を計る」は、お疲れぎみのあなたに本当に必要なことかも。世界ははかっても数値の出ない、答えの出ないことだらけ。「これって私がコントロール可能？」とときどき自分に問いかけ、無理しすぎないように不要なものは手放して、楽になってくださいね。

感情の温度、大切な人との距離etc.数字では表せない49の「はかれないもの」を詩とイラストでつづる。「はかろうとする」ことで自分の心と対話する一冊。