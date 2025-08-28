レクサス新「“4WD”ミニバン」に大反響！ 「最上級より“510万円安く”てオトク感ある」「内装が豪華すぎ」「荷室が広くなるのは便利」「よく見るようになった」の声も！ 静粛性アップの「LM」最安モデルに注目！

最安モデルに反響集まる！

レクサスは2025年7月17日、フラッグシップミニバン「LM」の一部改良を行い、同年8月1日より販売を開始しました。

この改良により、車両の静粛性がさらに向上し、特に4人乗り仕様では後部座席の操作性や実用性が大きく改善されました。

【画像】超カッコいい！ これが“一番安い”レクサス新「4WDミニバン」です！（30枚以上）

そんな進化を果たしたLMのなかでも、最も手頃な価格で提供されるモデルに対して、ネット上では多くの反響が集まっています。

豪華な内装はブラックのほかにもソリスホワイトが選択可能！最安モデルの仕様とは？

LMは、2020年に初代モデルが登場したレクサスのフラッグシップミニバンで、主に中国やアジア市場をターゲットに開発されました。

トヨタの高級ミニバン「アルファード」と基本構造を共有しつつ、レクサスならではの洗練されたデザインや上質な内装が施されています。

現行の2代目モデルは2023年に登場し、日本市場でも販売が開始されました。

ラインナップは、2列シート4人乗りの「LM500h EXECUTIVE」と、3列シート6人乗りの「LM500h version L」の2種類が用意されています。

今回の改良では、静粛性を高めるため、リアのホイールハウスやバックドア周辺に制振材や吸音材を追加し、走行中のロードノイズや振動を効果的に低減しました。

また、室内照明の明るさ調整範囲を拡大し、乗員が好みに合わせて快適な空間を演出できるようになりました。

特に4人乗り仕様のEXECUTIVEでは、リアセンターコンソールに操作スイッチを移動し、使い勝手を向上。

さらに、リアセンターコンソールにはスマートフォンや小物を置けるトレイが新設され、ダウンライトを備えたリアオーバーヘッドコンソールも追加されました。

これにより、後部座席の利便性と快適性が大きく向上しています。

そんなLMのなかでも、エントリーモデルであるLM500h version Lは、3列シート6人乗りの仕様で、ボディサイズは全長5125mm×全幅1890mm×全高1955mm、ホイールベースは3000mmと、ゆとりのある室内空間を提供します。

エクステリアは全モデル共通で、力強い印象を与えるスピンドルグリルや、抑揚のあるダイナミックなボディラインが特徴です。

全車に19インチの鍛造アルミホイールが装備され、ボディカラーは「ソニックチタニウム」を含む4色から選択可能です。

内装では、version Lのシートに1列目から3列目まで本革を使用し、高級感を演出。

内装色はブラックとソリスホワイトの2色が用意されています。

2列目シートには電動オットマン、大型ヘッドレスト、アームレストが装備され、シートヒーターやベンチレーション、リラクゼーション機能も備わっています。

3列目シートは跳ね上げ式で、荷室を広く活用できる設計です。

また、14インチの電動開閉式リアディスプレイは、2列目アームレストの操作パネルや音声認識で簡単に操作でき、電動サンシェードも全車に標準装備されています。

安全面では、「Lexus Safety System ＋」を全車に標準搭載。渋滞時の運転を支援する「アドバンスト ドライブ」や、駐車操作を自動化する「アドバンスト パーク」を含む「レクサス チームメイト」も装備され、先進技術がドライバーをサポートします。

パワートレインは、2.4リッター直列4気筒ターボエンジン（最高出力275PS、最大トルク460Nm）にフロントモーターと高出力リアモーターを組み合わせたハイブリッドシステムを採用。

トランスミッションは6速AT（Direct Shift-6AT）、駆動方式はモーター駆動式AWDの「DIRECT4」で、力強い走りと優れた燃費性能を実現しています。

なお、LM500h version Lの価格（消費税込み）は1500万円と、最高級モデルのLM500h EXECUTIVE（2010万円）と510万円もの価格差があります。

この差は、主にシートレイアウトや快適装備、エンターテインメント機能の充実度によるものです。

version Lは、6人乗りのゆったりとしたレイアウトで、家族やビジネス用途にも対応する実用性と高級感を兼ね備えています。

※ ※ ※

version Lに対して、ネット上では「1500万円でも十分高級だが、EXECUTIVEより510万円安いことを考えるとお得感がある」「見た目はEXECUTIVEと変わらず、高級感があっていい」「3列シートでも内装が豪華すぎる」と、質感や価格面での魅力に着目するコメントが集まっています。

また、「3列目シートが跳ね上げ式で荷室が広くなるのは便利」と実用性を評価する声や、「最近都内ではよく見るようになった」という人気ぶりが垣間見えるコメント、「ハイブリッドシステムのスムーズな走りが素晴らしい」と、パワートレインの性能を称賛する意見もあり、全体的に高い評価が集まっています。

一方で、「もう少しカラーバリエーションが増えると嬉しい」「3列目シートも2列目と同じくらい豪華だったらもっといい」といった要望も見られました。