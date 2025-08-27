日焼け止めの塗り直しはもはや常識！ 「追い日焼け止め」におすすめのアイテム6選
異常なまでに降り注ぐ日差し。朝、しっかり日焼け止めを塗っても、あっという間に汗で落ちてしまいますよね。ゆえに、日焼け止めの塗り直しは必須。メーカーも2〜3時間おきの塗り直しを推奨しています。そう、「日焼け止めの塗り直し＝追い日焼け止め」はもはや常識なのです。
とはいえ、メイクをしていると追い日焼け止めしにくい！ 今回は、そんな時におすすめのアイテムを6品ご紹介します。
プロ・業務用のスプレータイプの日焼け止め。酷暑にうれしいひんやり強冷感効果もあります。ノンパウダーで白残りしない透明処方で、頭（髪）からつま先まで全身のUVケアが可能。
ビタミンC誘導体3種（※1）配合で、多角的に肌悩みにアプローチしてくれる上に、8種の天然由来保湿成分（※2）配合で、紫外線やエアコンで乾燥しがちな肌に潤いを与えてくれます。こんなに優秀なのに、単体使用であれば石けんでオフ可能。爽やかなクールオレンジの香り付きです。
※1：3-O-エチルアスコルビン酸、リン酸アスコルビルMg、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル（すべて保湿成分）
※2：グリセリン、ペンチレングリコール、グリチルリチン酸2K、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、ハイブリッドヒマワリ油、ユキノシタエキス、オウゴン根エキス、アセロラ種子エキス
DATA：
プロ・業務用
UVスプレー氷冷
SPF50+ PA ++++ UV耐水性★★
90g 税込1760円
シューっとひと吹きで簡単UVケア。エアゾールタイプなのでひと吹きで広範囲にスプレーでき、手を汚すこともありません。顔以外にも、髪や背中など全身に使うことができます。透明タイプなので白浮きしにくいのも特徴です。
また、紫外線の強さでキャップの色が変化して紫外線量が分かる「紫外線チェックキャップ」を搭載。加水分解コラーゲンやヒアルロン酸Naといった26種類の保湿成分や、ヒマワリ種子エキスなどの15種類の植物由来保湿成分を配合しており、UVケアをしながら潤いケアもかなえてくれます。
DATA：
サンスクリーンスプレー
ライオス ノーフレグランス
SPF50+ PA ++++
70g 税込1980円
顔に直接スプレーできるありそうでなかった雪肌精のUVミスト。和漢植物由来の美容液を85％（※3）配合し、紫外線から肌を守りながらスキンケアをかなえてくれます。2層タイプなので、10回以上振ってから目と口を閉じ、顔から15cmくらい離して充分な量をスプレー。
その後、手のひらでムラなくなじませるのがポイントです。顔全体なら7プッシュ以上が目安。顔だけでなく、紫外線が気になる頭皮にも使えます。
※3：紫外線吸収剤を除くエマルジョン
DATA：
雪肌精
スキンケアUVエッセンスミスト
SPF35 PA +++
60mL 1870円 ※編集部調べ
日焼けによるシミ予防美容ケアができるUVミルクミストです。乳白色のUVミルクが瞬時にミスト化し、ツヤをまとってピタッと密着。白残りなく、時間がたっても美容ケアしたようなツヤと潤いをキープしてくれます。
また、強烈な紫外線をしっかりブロックし、主にシミの原因となるUV-Bも、シミやハリ、弾力低下の原因となるUV-Aもガード。スーパーウォータープルーフで汗や水に強く、海・プール・スポーツ・レジャーなど、強い日差しが心配な外出時にも最適です。
DATA：
ニベアUV
ディーププロテクト&ケア ミルクミスト
SPF50+ PA++++ UV耐水性★★
60mL 税込1188円 ※編集部調べ
手を汚さず簡単に塗れるクリアサンスティック。いつでもどこでも紫外線ケアができ、メイク前だけでなくメイクの上からも、顔だけでなくボディケアとしても使えます。
透明で薄く広がるテクスチャーで肌にピタッと密着し、ベタつかずにしっとり、ツヤやかな肌を演出。クリアな青色のサンスティックで、ブルーカラーコンプレックス（※4）により美肌ケアもかなえてくれます。
※4：メリアアザジラクタ葉エキス、メリアアザジラクタ花エキス、コクシニアインディカ果実エキス、ナス果実エキス、アロエベラ花エキス、カミメボウキ葉エキス、ウコン根エキス、サンゴモエキス（すべて整肌成分）
DATA：
By ttt.（バイティースリー）
クリアサンスティック
SPF50+ PA++++
20g 税込2200円
SNSで話題！ 焼けやすい箇所を集中対策できるスティックタイプの日焼け止めです。「焼けやすい箇所＝ハイライトを入れる高さのある箇所」というつながりを生かし、焼けやすい鼻筋・頬に塗ることで紫外線をしっかりカットしてくれるだけでなく、ハイライト効果（※5）でほんのりツヤ感も演出してくれます。
いつでもどこでも重ね塗りできるリップクリームサイズで、携帯にも便利。ただし、繰り出すと戻らないダイヤルロック式なのでご注意を。
※5：メイクアップ効果による
DATA：
スキンアクア
トーンアップUVスティック ラベンダー
SPF50+ PA++++
4.3g 税込616円 ※編集部調べ
朝、メイク前に日焼け止めを欠かしていなくても、塗り直し＝追い日焼け止めまでできている人は少ないかもしれません。とはいえ、2025年の夏は異常なほどの紫外線が降り注いでいるので、これらのアイテムを活用して、万全な紫外線対策を心がけてくださいね。
▼佐治 真澄プロフィール
大手化粧品会社の広報を経験し、2007年に独立。年齢に応じたスキンケアの知識を分かりやすく伝える美容ライターとして、Webメディアのほか、テレビ、雑誌、新聞など幅広く活躍。
(文:佐治 真澄（スキンケアガイド）)
