【トイライズ ATコレクション05 オーデルバックラー】 【トイライズ ATコレクション06 エルドスピーネ】 9月5日 予約開始

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレベル「T-SPARK」は、完成品フィギュア「トイライズ ATコレクション05 オーデルバックラー」と「トイライズ ATコレクション06 エルドスピーネ」を9月5日より予約受付を開始する。

本商品は「装甲騎兵ボトムズ 赫奕たる異端」に登場したAT「オーデルバックラー」と「エルドスピーネ」を「トイライズ ATコレクション」シリーズで立体化したもの。同シリーズは1/48スケールで立体化され、劇中のデザインが再現されている。

(C)サンライズ

(C) TOMY