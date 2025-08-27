この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「懲役太郎サブチャン」で公開された動画「被害者側と協議の上で進退決めるの普通じゃあないのか？」で、懲役太郎氏は、広陵高校野球部で報じられた暴力・いじめ問題への学校側の対応について、不透明さや被害者への説明欠如を指摘した。



懲役太郎氏は、甲子園大会終了後に監督交代が発表された点に触れ、「決勝戦の結果が出る前に交代という形で幕引きを図りたかったんだろうな」と述べた。学校側の姿勢については「この人たちおかしいんですよね」と疑問を呈した。



同氏は、加害者とされる1・2年生による暴力やいじめは「なかった」と確認しつつ監督が交代した経緯を取り上げ、「被害にあったと言われる生徒、元部員の人がいるわけですよ。そこを本来一番に考えなきゃいけない」と語った。さらに「被害の起こったお子さんの家庭には何の一報もないらしいですね。え？って思いません？普通」と述べ、関係者への説明がないとされる点を問題視した。



また、事態には警察の関与があるとの見方に関連して、「何にもなかったっていう風に警察がお咎めなし、これ終わったっていう風になると思っているのかな？」と発言。「こんなもんあっちゃいけませんよね、こんなむちゃくちゃなこと。だったら何やってもいいってことでしょ？」と述べ、教育現場の信頼に関わるとした。



最後に同氏は、「どうして野球？どうして広陵高校？どうして甲子園？ たぶんそれって間違ってませんかね？その考え方が」と問いかけ、部活動や大会を優先する発想そのものを見直すべきだと主張した。