「このたび、村上とマツコが立て続けに体調を崩し、収録を中止したため、本日はMC不在でお送りします」

8月25日放送のバラエティ番組『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）冒頭にこんなテロップが流れ、MCのSUPER EIGHT・村上信五（43）、マツコ・デラックス（52）が不在という異例の体制で番組が進行した。

冒頭のテロップには、「次回、状況は2人からご説明させていただきます」との補足もあったが、村上は24日に放送されたグループのレギュラー番組『EIGHT JAM』（テレビ朝日系）も体調不良を原因に収録を欠席しており、Xでは近ごろの本人のコンディションを気にかける声が上がった。

《村上くんがお休みするの、珍しいよね。最近忙しそうだったし。ちゃんと休めてるといいんだけど》

《EIGHT-JAMも村上さん休みだったね…説明に出てこれるくらいには回復されてるんだろうけど》

《お大事になさって 元気な姿で会いたいと願う》

いっぽう、10年以上にわたって村上と共に番組を引っ張ってきたマツコに対しても、同様に心配の声が寄せられているのだが、今年に入ってからの彼女は体調面、そして身辺事情の両方において、まさに“不運続き”といえるだろう。

今年1月、週刊文春でマツコが当時所属していた事務所「ナチュラルエイト」の女性社長・O氏が、所属タレントのギャラを中抜きし、問題発覚後に“失踪”していたことが報じられた。7月11日、マツコはナチュラルエイトに所属していた有働由美子（56）、くりぃむしちゅーの上田晋也（55）、有田哲平（54）と共に、新事務所「チャッターボックス」を設立している。

本誌は8月、O氏の問題が報じられる前から、マツコが独自にO氏の金の流れを調査し、昨年の時点で既に集めた証拠を本人に突きつけていたことや、有働やくりぃむしちゅーの面々と共に計10億円前後の損害賠償請求に踏み切る予定であることを報じた。

そんな古巣をめぐる数カ月に及ぶドタバタの裏で、マツコの“異変”を感じ取った視聴者もいたようだ。

「『夜ふかし』をはじめ『マツコの知らない世界』（TBS系）など複数のレギュラー番組を抱えるマツコさんですが、5月頃から、SNSでは視聴者からマツコさんが“痩せた”という指摘がたびたび起こっていたんです。実際、首周りや顎のラインがすっきりした印象で、体重にも大きな変化があるようにも見えました。原因はわかりませんが、『ババア』と親しみを込めて呼ぶほどの間柄だったO氏の疑惑に、心労が募っていたことは間違いないでしょう」（芸能記者）

マツコをめぐるネガティブな話題はこれで終わらず……。8月8日には北海道岩見沢市で開催された「北海道米生産者交流会」に参加する予定だったのだが、亜脱臼で欠席。11日に放送された月曜レギュラーを務める生放送番組『5時に夢中!』（TOKYO MX ）も欠席となり、18日に復帰していた。

25日に生出演した同番組では、あいかわらずのズバズバとして物言いを披露するなど、完全に復調したように見受けられたマツコ。とはいえ、今回の『夜ふかし』収録欠席を受けて、最近の亜脱臼や“痩せ姿”を思い返すような声がXでは多く上がっている。

《ちょっと最近マツコさんの体調不良心配すぎる》

《マツコさん、大丈夫なの？？？少し前に見た時「痩せてるけど」って心配してた。何もなければ良いけど》

《マツコさんも腰、大丈夫かしら お大事にしてね》