この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで数々の旅行を発信している旅行系YouTuber・おのだ氏が、『世界最大＆最新クルーズ船！ロイヤル・カリビアン「スター・オブ・ザ・シーズ」乗船記』と題した動画を公開。アメリカのオーランドから、世界最大級の豪華クルーズ船「スター・オブ・ザ・シーズ（Royal Caribbean）」へ乗船し、その魅力を現地から余すことなくリポートした。



動画冒頭でおのだ氏は、「めちゃめちゃ大きい、すごい」と圧倒された様子。「ロイヤルカリビアンと言えば大きい客船を持ってるイメージですが、これは本当に世界最大ということで、すごいことになっております」と驚きを隠さない。また、「もう本当に船の領域を越してると思います。一応ここ船ですかね？」と船内の規模感に感服しきりだ。



船内紹介では、「中はもうスタバもあったり船な感じがしない」と述べ、「新しい船ということもありめちゃめちゃ綺麗で活気があります」とその充実ぶりをアピール。カラオケやピザ屋、ショッピングモールのようなエリアまで、まさに“町ごと海の上”の印象だと連呼する。



レストランや客室の紹介シーンでは、「今回このようなですね、お部屋となっております。めちゃめちゃ綺麗で…初めて体験しましたけど“インフィニティバルコニー”はありかなしかって感じですね」と、今までにないバルコニー仕様に言及。「普通のバルコニーの部屋もあるんですけど、ここの空間も室内として使えるのはいいアイディア。実際部屋の中に過ごすことが多いので」と語る。



アクティビティに関しては、子供向けの水遊び場、ウォータースライダー、メリーゴーランド、プールやサーフィン体験、スリル満点のアスレチックまで「本当に町みたいな感じ。町ごと海に来たって感覚ですね」と興奮気味にレポート。食事も和・洋・アジア各国の多彩なメニューが味わえ、「こんなに多いと3泊4日では回りきれない！」とそのスケールを実感したという。



さらに特筆すべきとして、同船で開催されるショーの豪華さを絶賛。「バック・トゥ・ザ・フューチャーのミュージカルが無料で見れるなんて感動」「船でここまで進化するんだって感じ。こんなショー他では見られない」と大興奮。また、スターリンクによる高速インターネット環境や、日本人スタッフの活躍、“町のような”船内空間など、最新クルーズならではの魅力を随所で取り上げている。



同席したクルーズ評論YouTuber・YKK氏との対談では「中身は9割一緒だけど、ソフト面が格段にレベルアップしている」との見解が紹介され、ファミリー層を意識したシステムや多彩なプログラムも新船ならではと強調。



動画締めくくりには「とてもじゃないけど、3泊4日では短すぎました。本当に町が海の上にやってきた感じ」「ぜひ皆さんも一度は乗ってみてください！」と熱い感動を最後まで語り、海上の“新しい日常体験”を高らかにアピールした。