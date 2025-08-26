この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「自宅の価格が上がっている今、売却して、より良いマンションに住み替えたい」。そう考える人は少なくないでしょう。しかし、いざ売却となると「何から始めればいいのか」「どの不動産会社を信頼すればいいのか」といった不安がつきまといます。

今回は、湾岸エリアのタワーマンションを売却し、見事な住み替えを成功させた田中さん（仮名）に、売却を決断した理由から、不動産会社選びで経験した衝撃的な出来事、そして満足のいく取引を実現できた秘訣まで、その舞台裏を語っていただきました。

（聞き手：らくだ不動産株式会社 不動産エージェント 佐藤健斗さん）

■売却のきっかけは「資産のステップアップ」という戦略

今回、田中さんご夫婦が売却したのは、約3年前に購入した江東区湾岸エリアのタワーマンション。なぜ今、売却を決意したのでしょうか。

「所有していたマンションの価格が購入時よりかなり上がったのは実感していました。ただ、この物件のスペックでこれ以上の上昇は見込めるのか、という疑問もあり、より資産性の高いマンションへステップアップしたいと考えたのがきっかけです。ちょうど私自身が転職で収入も上がったため、『今なら手が届く』と決意しました」（田中さん）

自身のキャリアアップと資産価値の上昇という2つの追い風を捉え、より高みを目指す――。それは、明確な戦略に基づいた「次の一手」でした。

■不動産会社への「不信感」…売却活動の大きな壁

しかし、田中さんの住み替え活動は、初めから順風満帆だったわけではありません。売却のパートナー探しと並行し、購入希望者として別の不動産会社と接する中で、業界の”闇”に触れ、大きな不信感を抱いたと言います。

「内見を申し込んだ大手不動産会社から、『他社からのお客様もいますが、あなたは私たちのお客さんだから一番に案内します』と言われたんです。その時初めて『囲い込み』という行為を知り、フェアじゃない世界なのだと衝撃を受けました」（田中さん）

さらに驚くべきは、その後の展開でした。

「内見後に購入の申し込みを入れたのですが、後日電話で『あまりに応募が多いので、売主が値上げをしたいと言っている。あなたの申し込みは一度なしにしてほしい』と告げられたのです。まるでオークションのような後出しの要求に、こんなことがまかり通るのかと愕然としました」（田中さん）

■成功のカギは「徹底した情報の透明性」だった

この経験から、「大手だから安心、ということは決してない」と痛感した田中さん。最終的に売却のパートナーとして選んだのが、以前からその事業モデルを知っていた、らくだ不動産株式会社でした。

成功の決め手となったのは、同社が提供する売却活動の進捗管理システム『みんならくだ。』による、徹底した情報の透明性だったと言います。

「一番の不安は、自分の知らないところで不誠実な取引が進められないか、という点でした。でも『みんならくだ。』では、自分の物件がサイトで何回見られたか、物件資料が何回ダウンロードされたか、どんなお客様から内見の申し込みが入ったか、そして内見後の反応まで、全ての情報がリアルタイムで自分のスマホから確認できたのです。この『いつでも状況がわかる』という安心感が、何よりの価値でした。ストレスが全くなかったです」（田中さん）

結果として、田中さんの物件は内見開始初日に6組の案内が入り、即日2件の購入申し込みを獲得。希望通りの価格で、非常にスムーズな売却が実現しました。

■経験者が語る「後悔しない不動産会社選び」

最後に、これから不動産を売却する方へのアドバイスを伺いました。

「私の経験から言えるのは、会社の規模や知名度だけで決めるのは危険だということです。何社かと実際に会い、担当者個人はもちろん、その会社が『信頼できる仕組み』を持っているかを見極めることが、ストレスのない売却への一番の近道だと思います」（田中さん）

