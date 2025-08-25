½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÂçµÕÅ¾¾¡Íø¡ª Âç²ñ2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ë¡ÚÀ¤³¦¥Ð¥ìー½÷»Ò2025¡Û
¡¡25Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë2025¥Ð¥ìー¥Üー¥ë½÷»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÀ¤³¦¥Ð¥ìー¡Ë¤ÎÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤¬½÷»Ò¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡8·î22Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿À¤³¦¥Ð¥ìー¡£Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥×ー¥ëH¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢½éÀï¤Ç½÷»Ò¥«¥á¥ëー¥óÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£¹Å¤µ¤â¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥¹¥È¥ìー¥È¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É2ÀïÌÜ¤ÎÁê¼ê¤ÏFIVBÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°17°Ì¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÏÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤Î½éÀï¤Ç½÷»Ò¥»¥ë¥Ó¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¥¹¥È¥ìー¥ÈÉé¤±¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¡¢ÆüËÜ¤Ï¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¡ÊOH¡Ë¤ËÀÐÀî¿¿Í¤¤Èº´Æ£½ÊÇµ¡¢½©ËÜÈþ¶õ¡¢¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¡ÊMB¡Ë¤ËÅçÂ¼½ÕÀ¤¤ÈµÜÉôÍõÍü¡¢¥»¥Ã¥¿ー¡ÊS¡Ë¤Ë´ØºÚ¡¹Ì¦¡¢¥ê¥Ù¥í¤ËÊ¡Î±·ÅÈþ¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ÎÂè1¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¶¥¤Ã¤¿Æþ¤ê¤È¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï½éÀï¤Î¥«¥á¥ëー¥óÀï¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥¹¥¿ー¥È¤Î¹Å¤µ¤¬¿¡¤¨¤º¡£ÃæÈ×¤âç±Ãå¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¡£Ï¢·È¥ß¥¹¤ä¥³¥ó¥Ó¥ß¥¹¤Ê¤É¥Ð¥¿¤Ä¤¤Î¸«¤é¤ì¤ëÆüËÜ¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î°ìÊâ¥êー¥É¤Ç½ªÈ×¤ËÆþ¤ë¡£º´Æ£¤Î¥Í¥Ã¥È¥¤¥ó¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤Ç22-21¤ÈÀè¹Ô¤·¡¢Àè¤Ë¥»¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤Ã¤¿ÆüËÜ¤À¤¬¡¢¥Ç¥åー¥¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£ºÇ¸å¤ÏÀÐÀî¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¡¢Âè1¥»¥Ã¥È¤ò¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡Â³¤¯Âè2¥»¥Ã¥È¤Î½øÈ×¡¢¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤Î°ÂÄê¤·¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¥êー¥É¤òµö¤¹¡£°ì»þ¤ÏÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿ÆüËÜ¤À¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬²ç¤òÇí¤¡¢°ìµ¤¤Ë9-16¤Þ¤Ç¥êー¥É¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¡£Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤ÆüËÜ¤Ï¡¢OHÏÂÅÄÍ³µª»Ò¤ÈSÃæÀî¤Ä¤«¤µ¤ò2ËçÂØ¤¨¤ÇÅêÆþ¡£¥ê¥Ù¥í¤âÊ¡Î±¤ËÂå¤¨¤Æ¾®ÅçËþºÚÈþ¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¡£È¿·â¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÄÏ¤á¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÆþ¤Ã¤¿½ªÈ×¡¢ÆüËÜ¤ÏÀÐÀî¤Î¥µー¥Ö¤«¤éÏ¢Â³ÆÀÅÀ¡£½ù¡¹¤Ë¡¢Ç´¤ê¶¯¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ä¹¶¤á¤¿¥µー¥Ö¤Ê¤ÉËÜÍè¤Î¥×¥ìー¤¬½Ð»Ï¤á¤¿ÆüËÜ¤À¤¬¡¢Âç¤¤¯³«¤¤¤¿ÅÀº¹¤òµÍ¤áÀÚ¤ì¤º¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤âÍî¤È¤·¡¢¸å¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¾¡Éé¤ÎÂè3¥»¥Ã¥È¡¢ÆüËÜ¤ÏÏÂÅÄ¤ò¥¹¥¿ー¥È¤«¤éµ¯ÍÑ¡£µÜÉô¤ËÂå¤¨¤ÆMB»³ÅÄÆóÀé²Ú¤âÅêÆþ¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ÏÙÉ¹³¤·¤¿Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ë¡£ÅçÂ¼¤Î¥·¥çー¥È¥µー¥Ö¤«¤é¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢¥êー¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ï16-7¤Þ¤Ç°ìµ¤¤ËÅÀº¹¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£8Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤ÇÎ®¤ì¤òÄÏ¤ó¤ÀÆüËÜ¤Ï¡¢°Ê¹ß¤â¥êー¥É¤ò¥ー¥×¡£½ªÈ×¡¢ÅÀº¹¤ò½Ì¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÆüËÜ¤¬Âè3¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤ë¡£
¡¡Âè4¥»¥Ã¥È¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÀè¹Ô¤µ¤ì¤ëÆþ¤ê¤Ë¡£¸ß¤¤¤Ë¥Ð¥¿¤Ä¤¤¬¸«¤é¤ì¤ëÃæ¡¢ÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤ÇÃæÈ×¤ËÆþ¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï¥í¥ó¥°¥é¥êー¤ò¼è¤êÀÚ¤Ã¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¥êー¥É¤òµö¤¹¡£ÀÐÀî¤Î¥µー¥Ö¤«¤é19-18¤ÈÁ°¤Ë½Ð¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤â¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¤·¤«¤·¡¢23-23¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤È»î¹ç¤Ï¥Ç¥åー¥¹¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤à¡£¤·¤«¤·¡¢ÀÐÀî¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤¿ÆüËÜ¤ÏÂè4¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤êÀÚ¤ë¡£
¡¡±¿Ì¿¤ÎÂè5¥»¥Ã¥È¡¢½øÈ×¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤È¤Ê¤ë¡£ÃæÈ×¤â¸ß¤¤¤Ë¾ù¤é¤Ê¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢ÆüËÜ¤Ïº´Æ£¤Î¥µー¥Ö¤«¤éÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤ë¡£¥ªー¥Ðー¥Í¥Ã¥È¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢Î®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤¿ÆüËÜ¤Ï°Ê¹ß¤â¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£½ªÈ×¤â¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¼çÆ³¸¢¤ò°®¤êÂ³¤±¤¿ÆüËÜ¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÂè5¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤êÀÚ¤ê¡¢ÂçµÕÅ¾¾¡Íø¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡½éÀï¤Î¹Å¤µ¤ò°ú¤¤º¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤â¡¢¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Î·ãÆ®¤òÀ©¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÆüËÜ¤Ï¼¡Àï¡¢8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë19:00¤è¤êFIVBÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°8°Ì¤Î¥»¥ë¥Ó¥¢¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
ÆüËÜ 3-2 ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê
Âè1¥»¥Ã¥È 25-27
Âè2¥»¥Ã¥È 20-25
Âè3¥»¥Ã¥È 25-20
Âè4¥»¥Ã¥È 26-24
Âè5¥»¥Ã¥È 15-11