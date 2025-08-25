『池袋ハロウィンコスプレフェス2025』開催決定!! 2024年度は3日間で16万1千人が参加
池袋東口エリアを中心に開催される日本最大級のハロウィンイベント『池袋ハロウィンコスプレフェス』。2025年10月24日（金）〜26日（日）の3日間、開催することが決定いたしました。
『池袋ハロウィンコスプレフェス』は、豊島区池袋東口エリアを中心に2014年より毎年開催している、日本最大級のハロウィンイベントです。昨年は3日間で過去最多となる16.1万人が来場しました。
恒例企画として人気の、中池袋公園のメインステージでは、自慢のコスプレを披露できる「ニコニココスプレクション」や「親子でハロウィン」を実施。池袋の大通りでは、一時的に歩行者優先道路を設けて、約400名のコスプレイヤーが街を練り歩く「池ハロコスプレパレード」を行います。
イベントは、10月24日（金）の夕方に開幕し、25日（土）・26日（日）の2日間にわたって終日開催となります。初日となる24日には、池袋・サンシャインシティを会場に、夜景やシチュエーションを活かした撮影会やコスプレイヤー同士の交流など、日中とは一味違う企画を楽しめる『池ハロナイト』を開催します。
各企画の詳細、追加情報は後日お知らせします。
なお、各種チケットは、2025年9月5日（金）より販売開始します。
※「池ハロナイト」の参加は18歳以上となります（高校生は入場不可）
「池袋ハロウィンコスプレフェス2025」開催決定！
開催概要
■イベント名称
池袋ハロウィンコスプレフェス2025 Powered by dwango
■開催日時・場所
2025年10月24日（金）〜26日（日）
└ 10月24日（金）16:30~22:30『池ハロナイト』
開催場所：池袋・サンシャインシティ
※対象年齢は18才以上となります。（高校生は入場不可）
└10月25日（土）・26日（日）10:00〜18:00『池袋ハロウィンコスプレフェス』
開催場所：池袋東口エリア
■主催
池袋ハロウィンコスプレフェス実行委員会
■関連サイト
・公式サイト
https://ikebukurocosplay.jp/
・公式X
https://twitter.com/niconico_cos