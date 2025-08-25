¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë¡©¹Ô¤±¤Ê¤¤¡©¡È³°½ÐOK¤ÊÉô²°Ãå¡É¤È¡ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤Éô²°Ãå¡É¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¡£¥¹¥¦¥§¥Ã¥È°Ê¾å¤Ë´í¸±¤Ê¤Î¤Ï
¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡õ¥é¥¤¥¿¡¼¤Î³ÑÍ¤±§»Ò¡Ê¤¹¤ß¤æ¤¦¤³¡Ë¤Ç¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎµÙÆü¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±²÷Å¬¡õ³Ú¤Á¤ó¤ÊÉþ¤Ç²á¤´¤·¤¿¤¤¤â¤Î¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢´°Á´¤Ê¤ë¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¶á¤¯¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¸ø±à¤Ç¤µ¤¨¤â½Ð¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤½¤â¤½¤â¡¢³°½ÐOK¤ÊÉô²°Ãå¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤Éô²°Ãå¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤Ã¤Æ°ìÂÎ¤É¤³¤Ç¸«¶Ë¤á¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê³°½ÐOK¡¦NG¤ÊÉô²°Ãå¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¤³¤ì¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤«¤â¡ª ³°½Ð¤Ë¸þ¤«¤Ê¤¤Éô²°Ãå
¡¡Å´ÈÄNG¤Ï¤¤¤«¤Ë¤â¤Ê¥Ñ¥¸¥ã¥Þ´¶¤¬¶¯¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤Ê¥µ¥Æ¥óÁÇºà¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¡õ¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤â¥Ñ¥¸¥ã¥Þ´¶¤¬¿¡¤¨¤Ê¤¤¤Î¤ÇÈò¤±¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉô²°ÃåÂåÉ½¤Î¥¢¥Ã¥Ñ¥Ã¥Ñ¡Ê¾¼ÏÂ¤ÎÉô²°Ãå¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡¢ÌÚÌÊÁÇºà¤Ê¤É¤Çºî¤é¤ì¤¿´ÓÆ¬°á¡Ë¤â¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¶á½ê¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ÏOK¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¥ª¥Ð¤µ¤ó¤Î´Ê°×Éþ¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬È´¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Éô²°Ãå¤Ë¤â¤ª¤·¤ã¤ì´¶¤òµá¤á¤ëÊý¤Ê¤éÈò¤±¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡¡¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¥«¥Ã¥È¥½¡¼¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ä¾å²¼¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿ÄêÈÖ¤ÎÉô²°Ãå¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤Ë´°Á´¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤À¤È¡¢ÅÓÃ¼¤Ë¡Ö¥À¥ëÃå¡Ê¤À¤é¤·¤Ê¤¤Éô²°Ãå¡Ë¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£³°¤Ë½Ð¤ë»þ¤Ï¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤¤Á¤ó¤È¤·¤ÆÈý¤ä¥ê¥Ã¥×¥á¥¤¥¯¤À¤±¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡¥Ü¥µÈ±¡õ¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤â²Ä°¦¤¯¸«¤¨¤ë³°½ÐOK¤ÊÉô²°Ãå
¡¡µÕ¤Ë¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤Ç¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç³°¤Ë½Ð¤Æ¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ëÉô²°Ãå¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÁÇºà¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥É¥é¥¤¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤ÎÇòT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ñ¥¤¥Ô¥ó¥°¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ê¤ó¤«¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉþ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇºà¤¬¤Ä¤ë¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ëT¥·¥ã¥Ä¤Ï¸÷Âô´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ü¥µÈ±¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÂ¾¡¢ÇÛ¿§¤Ë¤â°Õ¼±¤ò¾¯¤·¤ª¤¤¤Æ¤ß¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤ä¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Ï¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¥«¥é¡¼¡£¤½¤¦¤·¤¿¿§¹ç¤¤¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¦¥§¥¢¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Ã¤Ý¤µ¤¬Á´ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µÕ¤Ë¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥°¥ì¡¼¡¢¥â¥«¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ê¤ÉÂç¿Í¥·¥Ã¥¯¤ÊÇÛ¿§¤ÎÉô²°Ãå¤òÁª¤Ö¤È¥Ñ¥¸¥ã¥Þ´¶¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤Æ¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÉô²°Ãå¥³¡¼¥Ç¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¡¢Áª¤Ö¿§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡ÁÇºà¡¦¿§¡¦ÊÁÁª¤Ó¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡³°½ÐÃåOK¡¦NG¤ÎÂç¤¤ÊÊ¬¤«¤ìÌÜ¤Ï¡¢¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Ë¸«¤¨¤ëÁÇºà¡¢¿§¡¢ÊÁ¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£²¦Æ»¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¥µ¥Æ¥óÁÇºà¤ÎÉô²°Ãå¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ñ¥¸¥ã¥ÞÍ×ÁÇ¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢³°½ÐÃå¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇºà¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¿§¹ç¤¤¤ËÊÁ¤Ê¤É¤ÏÉô²°¤ÎÃæ¤Ç²á¤´¤¹¤È¤¤Î¤ß¤ÎÉþ¤È¤·¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡È¿ÂÐ¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£Í×ÁÇ¤Î¤¢¤ëÉþÁõ¤ä¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¿§¹ç¤¤¤ÇÌµÂÌ¤ÊÊÁ¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÉô²°Ãå¤Ï³°¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤¯Éþ¤È¤·¤Æ¤â¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¼ê»ý¤Á¤ÎÉô²°Ãå¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÍ×ÁÇ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ãÊ¸¡õ¥¤¥é¥¹¥È¡¿³ÑÍ¤±§»Ò¡ä
¡Ú³Ñ Í¤±§»Ò¡Û
¡Ê¤¹¤ß¤æ¤¦¤³¡Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò·Ð¤Æ2012Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£²áµî¤Î¥ª¥·¥ã¥ì¼ºÇÔ·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢Æü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¿¥á¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤òÇÛ¿®Ãæ¡£2023Ç¯9·î¡¢NHK¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡÷sumi.1105
