雷が怖くて押し入れに逃げ込んだ柴犬に、同居猫ちゃんたちが……その深い家族愛を感じる、思いやりあふれる行動に感動すると、反響を呼んでいます。

話題となっているこの投稿は、記事執筆時点で76万再生を突破し、「寄り添いが優しくてかわいくて♡」「みんな優しくて本当にいい子たち」といった声があがりました。

【動画：雷が怖くて震えていた柴犬に……】

雷が苦手になった麦太郎くん

Instagramアカウント「@pocha0719」に投稿されたのは、雷に怯える柴犬の「麦太郎」くんに優しく寄り添う三毛猫の「可憐」ちゃんたちの姿をおさめたリールです。

2年前までは、雷が鳴っていても平気でお散歩をしていたという麦太郎くん。しかし、11歳を過ぎたころから、突然雷を怖がるようになってしまったのだとか。飼い主さんは8の字たすき掛けなど、さまざまな対策を試してみたそうですが、麦太郎くんには効果がなかったといいます。

しかし麦太郎くんには、雷に怯えているといつもそばにきて助けてくれる猫ちゃんたちという、心強い味方がいるそうです。

寄り添う可憐ちゃん

その日も、雷鳴に怯えて押し入れの中に隠れ、過呼吸になって震えていた麦太郎くんの隣に、可憐ちゃんがそっと寄り添ってくれたそうです。

決してリラックスできるような体勢ではないのに、可憐ちゃんはまるで「大丈夫だよ」と声をかけるように、体をピッタリとくっつけて安心させようとしてくれていたといいます。

支えあう家族の絆

その後、弟の柴犬「鮭太郎」くんや、サバ白猫「銀可」くんも変わるがわる駆けつけ、可憐ちゃんと同じように、麦太郎くんを励ますように寄り添ってくれたのだとか。

そして雷が遠ざかり、ようやくうとうとし始めた麦太郎くんのそばには、専属まくら係をつとめるサビ猫の「たんぽぽ」ちゃんの姿が。お兄ちゃんのそばに寄り添い、支えあう家族の絆は、見ているだけで心が温まります。

家族愛あふれる動物たちの姿に、3.6万いいねがついたこのリールには、視聴者からは「カレンちゃん、めちゃくちゃペッタリくっ付いてくれてる～♡優し過ぎて可愛すぎるぅ♡」「優しいねぇ～～♡みんな家族だねぇ～～♡♡」「優しい世界が広がってて、ほっこりしました」「動物の優しい、何とも言えないこの優しい世界、空間が大好きです。泣けてきちゃいました」「みんなで守ってるんですね♡心強い家族です♡」といった絶賛のコメントが多数寄せられました。

Instagramアカウント「@pocha0719」では、最年長の麦太郎くんと4匹の弟妹たちの、種族を超えた家族愛があふれる幸せな日常の様子を、たくさんのリールや写真で楽しむことができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「@pocha0719」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。