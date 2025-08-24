この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が明かす！「8月は融資を獲得する絶好の機会。知らないと大損必至」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【大チャンス】8月は融資を獲得する絶好の機会！知らないと大損するので必ず確認してください。」という動画を公開。動画では、年収がそれほど高くなくても不動産投資で資産形成を進めるための「融資獲得の狙い目時期」や“フルローン”の考え方などを分かりやすく解説している。



冒頭、木村氏は「自己資金だけでは物件を買うのは難しい」と共感を示した上で、「実は融資が出やすいタイミングがある」と切り出す。その上で「融資が通りやすい時期と通りにくい時期を見極めることこそが投資家の武器」と強調した。



金融機関の多くは3月末と9月末が決算・中間決算にあたり、決算期前は業績の数字を積み上げたい心理から融資が積極的になる傾向があるという。「2025年8月は決算直前。今すぐ動かなければチャンスを逃すかもしれない」と注意を促す一方、「9月を過ぎれば融資スタンスが引き締まり、審査が厳しくなる」と警告した。



さらに木村氏は、地方銀行・信用金庫・ノンバンク・国系金融機関それぞれの特徴と、年収500万円台でも狙える戦略を紹介。地方銀行は高年収や安定属性に強い一方、信用金庫は実績を積んで事業者として認められれば中古物件にも融資が狙えると説明した。また「投資効率を考えるなら金利よりも自己資金をどれだけ抑えられるかが大切」とし、「総支払額の小ささで判断してしまう人は伸びにくい。本当に資産を増やしている投資家は投資効率に敏感」と断言した。



動画終盤では「9月以降は融資が厳しくなるため、今すぐ情報収集と資料準備に動くべき」と呼びかける場面も。融資申込に必要な書類や準備のポイントも丁寧に示し、「知らなければ数百万、数千万単位で差が出る」と視聴者に強いメッセージを送った。