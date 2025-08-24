移籍後に古巣から浴びた厳しい声援、スコットの胸中

思わず本音がこぼれた。ドジャースのタナー・スコット投手が前日22日（日本時間23日）、昨シーズン後半に所属したパドレス本拠地のペトコパークに戻ってきた。ファンからは「裏切者」と呼ばれる洗礼を受けたと明かし、率直な思いを明かした。

スコットは7月終盤に左ひじの炎症で負傷者リスト入りしていたが、22日に復帰を果たした。負傷離脱から約1か月ぶりの実戦復帰となったが、“古巣”での厳しい声援に迎えられることとなった。

翌23日（同24日）の試合前、ダグアウトで地元メディア「スポーツネット・ロサンゼルス」のインタビューを受けたスコットは、前所属球団の本拠地に戻ってきた印象を問われた。レポーターから「このユニホームを着てペトコパークに戻って来て、どんな感じですか。ライバル関係のあちら側にいたのが、今度はこちら側にいて、どんなことが頭をよぎりますか」と質問され、冷静に思いを表現した。

「昨夜『裏切者』と（ファンに）呼ばれたが、どうやったら裏切者になれる？ こちら(サンディエゴ）にトレードされてきて、たった2か月しかいなかったのに。いや……野球ってこういうものだ。向こう側にいる人は誰もが敵だから、とにかく勝つ努力をするだけ。毎日、勝つ努力をして、プレーオフ進出と優勝に向けてチームがいい位置につけられるようにするだけ」

スコットは昨年7月末にマーリンズからトレードでパドレスに移籍し、シーズン終了まで約3か月間在籍した。シーズン終了後にフリーエージェントとなり、今年1月にドジャースと4年総額7200万ドル（約106億円）の大型契約を結んだ。短期間の在籍だったとはいえ、ライバル球団への移籍に対するファンの感情が表れた形となった。（Full-Count編集部）