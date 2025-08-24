¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢ÄËº¨2Ï¢ÇÔ¤Ç2°ÌÅ¾Íî¡¡ÂçÃ«¤Ï4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡ÄÏ¢Â³½ÐÎÝ¤Ï19»î¹ç¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×
¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î¥«¡¼¥ÉÂè2Àï
¡ÚMLB¡Û¥Ñ¥É¥ì¥¹ 5¡¼1 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡¦¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¡£4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï1-5¤ÇÇÔ¤ì¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë2Ï¢ÇÔ¡£2°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡£
¡¡Áê¼êÀèÈ¯¥³¥ë¥Æ¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤¿Âè1ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¡¢³°³Ñ¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤ØÆ¨¤²¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£4²óÀèÆ¬¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÂª¤¨¤¿¤¢¤¿¤ê¤â±¦Íã¼êÀµÌÌ¤Î±¦Ä¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÔ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤¬2°Ì¤ËÅ¾Íî¤È¤Ê¤ë°ìÀï¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥³¥ë¥Æ¥¹¤ÎÁ°¤Ë6²ó1»à¤Þ¤Ç´°Á´Åêµå¤òµö¤·¤¿¡£6²ó¤Ë¥í¥Ï¥¹¤¬±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢2»à°ìÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿ÂçÃ«¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤ÏÃæÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¡¢Å¨ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂç´¿À¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡9²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï±¦Èô¤ËÅÝ¤ì¡¢2ÀïÏ¢Â³¤ÎÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Ï¢Â³½ÐÎÝ¤Ï19»î¹ç¤ÇÅÓÀÚ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¤¿¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤Ï4²ó¤ËÌµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢¥ª¥Ï¡¼¥ó¤Ë2ÅÀÅ¬»þÂÇ¡¢¥¯¥í¥Í¥ó¥ï¡¼¥¹¤Îµ¾Èô¤Ç3¼ºÅÀ¡£ÂÇÀþ¤Ï8²ó¤ËÂåÂÇ¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥É¤Î2ÀïÏ¢È¯¤È¤Ê¤ë¥½¥í¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤â¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡24Æü¡ÊÆ±25Æü¡Ë¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¡£Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬ÀèÈ¯Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë