¼ó¤Ë¤Ï¹Ê¤á¤¿¤è¤¦¤Êº¯¡Ä¶»¤Ë¿ÏÊª»É¤µ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç78ºÐÃËÀ»àË´¡¡Á°Æü¤Ë¤ÏÌó9¥¥íÎ¥¤ì¤¿³¤´ß¤Ç48ºÐÄ¹ÃË¤¬°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¡¡°¦É²¡¦¾¾»³»Ô
°¦É²¡¦¾¾»³»Ô¤Î½»Âð¤Ç8·î23Æü¸á¸å¡¢¹âÎð¤ÎÃËÀ¤¬¶»¤Ë¿ÏÊª¤¬»É¤µ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢·Ù»¡¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
23Æü¸á¸å2»þÈ¾¤´¤í¡¢¾¾»³»ÔÍ¾¸ÍÆî¤Î½»Âð¤Ç¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤àÆóµÜÊÝÂ§¤µ¤ó¡Ê78¡Ë¤¬¶»¤Ë¿ÏÊª¤¬»É¤µ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ª¸þ¤±¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò·Ù»¡´±¤¬È¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆóµÜ¤µ¤ó¤Î¼ó¤Ë¤Ï¹Ê¤á¤¿¤è¤¦¤Êº¯¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢·Ù»¡¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢22Æü¤Ë¤Ï¸½¾ì¤«¤éÌó9¥¥íÎ¥¤ì¤¿°ËÍ½»Ô¤Î³¤´ß¤Ç48ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤¬°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£