北海道・旭川市の旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を損壊した疑いで、職員の男が逮捕されました。旭山動物園に勤務する鈴木達也容疑者（33）は3月31日ごろ、動物園に妻の鈴木由衣さん（33）の遺体を運び込み、焼却するなどして損壊した疑いがもたれています。警察によりますと、園内の焼却炉から由衣さんの遺体の一部が発見され、鈴木容疑者は「間違いありません」と容疑を認めているということです。また、鈴木容疑者は「営業時間外