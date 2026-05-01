大阪府和泉市の集合住宅一室で住人の母娘の遺体が見つかった事件をめぐり、大阪府警は5月1日、娘の元交際相手の男（51）を殺人の疑いで逮捕しました。 4月8日、大阪府和泉市の集合住宅の一室で、村上和子さん（当時76）と、娘で社会福祉士の村上裕加さん（当時41）が血を流して倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。 2人は現場一室の住人で、死因は首を刃物で切られたことによる失血死でした。 死亡推定時刻