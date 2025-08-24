Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¡ÖÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤°´õË¾¤Î²Ö²Ð¡×¡¡º£Ç¯¤ä¤à¤Ê¤¯Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿Á´¹ñ¤Î²Ö²Ð¤¬Éü³è
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ì¡ÊÂçºå»Ôº¡²Ö¶è¡Ë¤Ç8·î23Æü¡¢Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿²Ö²ÐÂç²ñ¤Ç¡ÖÂÇ¤Á¾å¤²Í½Äê¤À¤Ã¤¿²Ö²Ð¶Ì¡×¤òÁ´¹ñ¤«¤é½¸¤á¤ÆÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¡ÖÀ²¤ìÉ÷ACTIONÆÃÊÌ¶¦ºÅ Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤°´õË¾¤Î²Ö²Ð¡×¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£¼çºÅ¤ÏJapan Fireworks Project¡£
Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Çä¾å¤Î°ìÉô¤ò²Ö²ÐÂç²ñ¤Î·Ñ¾µ³èÆ°¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥ê¥ó¥Óー¥ë¡ÖÀ²¤ìÉ÷ACTION¡×¡£Ê¡Åç¸© ÁêÇÏ²Ö²ÐÂç²ñ¡¢Ê¡Åç¸© ÁÐÍÕ²Ö²Ð¡¢°ñ¾ë¸© Âç»ÒÄ®²Ö²ÐÂç²ñ¤ÈÅôäÆÎ®¤·¡¢ÂçºåÉÜ ¹âÀÐ¥·ー¥µ¥¤¥É¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¢Ê¼¸Ë¸© ÃöÌ¾Àî²Ö²ÐÂç²ñ¡¢»³¸ý¸© ½©µÈÂæ´Ñ¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¶¨ÎÏ¤·¤¿¡£
Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Çä¾å¤Î°ìÉô¤ò²Ö²ÐÂç²ñ¤Î·Ñ¾µ³èÆ°¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥ê¥ó¥Óー¥ë¡ÖÀ²¤ìÉ÷ACTION¡×¡£Ê¡Åç¸© ÁêÇÏ²Ö²ÐÂç²ñ¡¢Ê¡Åç¸© ÁÐÍÕ²Ö²Ð¡¢°ñ¾ë¸© Âç»ÒÄ®²Ö²ÐÂç²ñ¤ÈÅôäÆÎ®¤·¡¢ÂçºåÉÜ ¹âÀÐ¥·ー¥µ¥¤¥É¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¢Ê¼¸Ë¸© ÃöÌ¾Àî²Ö²ÐÂç²ñ¡¢»³¸ý¸© ½©µÈÂæ´Ñ¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¶¨ÎÏ¤·¤¿¡£
´ØÏ¢µ»ö
Âçºå¤Ç±Ç²è¡ÖÂçÄ¹ÊÔ ¥¿¥íー¥Þ¥ó ËüÇîÂçÇúÈ¯¡×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¡¡¥¿¥íー¥Þ¥ó¤¬¥À¥ó¥¹ÈäÏª
Âçºå¤ÇÂçµ¬ÌÏ¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ø¡¡ÃË»Ò¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤Î¥¹¥¿ーÁª¼ê¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¸ì¤ë
¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹Å¸Ë¾Âæ¤Ç¡Ö±À¤ÎÃæ¤Î²Æº×¤ê¡×¡¡¸¸ÁÛÅª¤Ê¡ÖÌ¸¤ÎÄí¡×¤â
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
Âçºå¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥°¥ë¥á¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡£https://osaka.style/