「決して負けたわけではない」11連勝でストップも町田に悲壮感なし！黒田監督は冷静沈着。横浜FM本拠地での大声援に感謝「あれだけ多くの…」
８月23日に開催されたJ１第27節で、２位のFC町田ゼルビアが、18位の横浜F・マリノスと敵地・日産スタジアムで対戦。前回のガンバ大阪戦（３−１）から中２日という非常にタフな日程のなか、最後までゴールを奪えず、０−０で終わった。
横浜FMが勝点１を積み上げてついに降格圏を脱出した一方、町田は公式戦の連勝が11、リーグ戦の連勝が８でストップした。しかし、悲壮感はない。
試合後、黒田剛監督は落ち着き払った様子で会見場に姿を見せ、やはり冷静にこう語った。
「中２日で準備をした彼らが体力的に落ちず、引けを取らず、最後まで奮闘してくれたことはすごく賞賛に値する。決して負けたわけではなく、我々のコンセプトであるゼロ（無失点）を維持しつつ、勝点１を積み上げられたことをまずはポジティブに捉え、中３日で迎える天皇杯にきちんと照準を絞っていきたい」
この日、日産スタジアムには、横浜FMの今季ホームゲーム（リーグ戦）の平均２万3961人を大きく上回る３万2188人が来場。絶好調のチームを応援しようとアウェー側のサポーターも数多く集まり、大声援が響いた。黒田監督は感謝を伝えるとともに、引き続きの共闘を呼び掛けた。
「あれだけ多くのファン・サポーターがスタジアムに足を運んでくれて、本当に大きな声で支えてくれたことが、選手たちの勇気、大きな支えになったと思う。かなりハードな５連戦になるが、引き続きゴールの後ろから選手たちをサポートし、激励してほしい」
今後は27日に鹿島アントラーズ戦（天皇杯・準々決勝）、31日に川崎フロンターレ戦（J１第28節）が予定されている。ゼルビアは真夏の連戦をチーム一丸で乗り切り、再び連勝街道を突き進めるか。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
