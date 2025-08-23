[8.23 J3第24節](いちご)

※19:00開始

主審:佐々木慎哉

<出場メンバー>

[テゲバジャーロ宮崎]

先発

GK 32 イ・チュンウォン

DF 24 松本雄真

DF 33 黒木謙吾

DF 35 江川慶城

DF 45 田中誠太郎

MF 8 力安祥伍

MF 41 坂井駿也

MF 47 奥村晃司

MF 50 安田虎士朗

MF 58 武颯

FW 11 橋本啓吾

控え

GK 31 岡本享也

DF 4 櫻井風我

DF 28 眞鍋旭輝

MF 6 大熊健太

MF 10 井上怜

MF 14 五月田星矢

MF 20 阿野真拓

FW 40 安藤陸登

FW 42 松本ケンチザンガ

監督

大熊裕司

[アスルクラロ沼津]

先発

GK 1 渡辺健太

DF 2 宮脇茂夫

DF 5 篠崎輝和

DF 16 三原秀真

DF 28 井上航希

MF 11 森夢真

MF 14 徳永晃太郎

MF 24 柳町魁耀

MF 77 エンリック・マルティネス

FW 9 鈴木輪太朗イブラヒーム

FW 23 白輪地敬大

控え

GK 30 ジローン・ゲギム

DF 3 ルーカス・セナ

DF 15 中村勇太

MF 10 佐藤尚輝

MF 13 渡井翔琉

MF 35 向井ひな太

MF 71 渡邉綾平

FW 20 川又堅碁

FW 29 ウェベルトン

監督

中山雅史