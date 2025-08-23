宮崎vs沼津 スタメン発表
[8.23 J3第24節](いちご)
※19:00開始
主審:佐々木慎哉
<出場メンバー>
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 32 イ・チュンウォン
DF 24 松本雄真
DF 33 黒木謙吾
DF 35 江川慶城
DF 45 田中誠太郎
MF 8 力安祥伍
MF 41 坂井駿也
MF 47 奥村晃司
MF 50 安田虎士朗
MF 58 武颯
FW 11 橋本啓吾
控え
GK 31 岡本享也
DF 4 櫻井風我
DF 28 眞鍋旭輝
MF 6 大熊健太
MF 10 井上怜
MF 14 五月田星矢
MF 20 阿野真拓
FW 40 安藤陸登
FW 42 松本ケンチザンガ
監督
大熊裕司
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 1 渡辺健太
DF 2 宮脇茂夫
DF 5 篠崎輝和
DF 16 三原秀真
DF 28 井上航希
MF 11 森夢真
MF 14 徳永晃太郎
MF 24 柳町魁耀
MF 77 エンリック・マルティネス
FW 9 鈴木輪太朗イブラヒーム
FW 23 白輪地敬大
控え
GK 30 ジローン・ゲギム
DF 3 ルーカス・セナ
DF 15 中村勇太
MF 10 佐藤尚輝
MF 13 渡井翔琉
MF 35 向井ひな太
MF 71 渡邉綾平
FW 20 川又堅碁
FW 29 ウェベルトン
監督
中山雅史
