甲府のホーム・JITリサイクルインクスタジアム。27節では札幌を迎える。写真：鈴木颯太朗

　北海道コンサドーレ札幌は８月23日、J２第27節でヴァンフォーレ甲府と敵地で対戦する。

　現地入りしてロッカーに入ると、ホワイトボードに歓迎のメッセージ。クラブの公式Xが公開した。

「北海道コンサドーレ札幌の皆さまへ

　ようこそ！ 甲斐の国山梨へ!! 遠くから、お越しいただきありがとうございます。本日も、気温が上がる予想です。暑くなりそうですが、試合も熱く 本日は、どうぞよろしくお願いいたします」
 
　札幌は「ロッカーに素敵なメッセージをありがとうございます！」と感謝を伝え、「リスペクトを持った熱い試合をしましょう 勝ち点３は譲りません！！！」と健闘を誓った。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

