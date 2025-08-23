「ロッカーに素敵な…」J２甲府の心温まるメッセージに札幌公式も感激！「リスペクトを持った熱い試合を」
北海道コンサドーレ札幌は８月23日、J２第27節でヴァンフォーレ甲府と敵地で対戦する。
現地入りしてロッカーに入ると、ホワイトボードに歓迎のメッセージ。クラブの公式Xが公開した。
「北海道コンサドーレ札幌の皆さまへ
ようこそ！ 甲斐の国山梨へ!! 遠くから、お越しいただきありがとうございます。本日も、気温が上がる予想です。暑くなりそうですが、試合も熱く 本日は、どうぞよろしくお願いいたします」
札幌は「ロッカーに素敵なメッセージをありがとうございます！」と感謝を伝え、「リスペクトを持った熱い試合をしましょう 勝ち点３は譲りません！！！」と健闘を誓った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
