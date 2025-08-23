ラオス人と国際結婚した日本人女性、モテモテの夫とは「波乱の連続だった」天井裏から女性の下着が出てきて…
国際結婚と聞くと「手続きが大変そう」と思う方も少なくないだろう。最近では以前よりスムーズになったものの、ラオス人の夫・サワンさん（50歳）と映子さん（54歳）が結婚したのは2000年のことだ。
「当時のラオス人との結婚は、とても手間がかかりました」と語る映子さん。25年前は日本人とラオス人が国際結婚するのは珍しく、まさに“手探り”状態……。今回はその大変さ、そして結婚生活の紆余曲折を聞いた。
◆出会いはバックパッカー旅行中のタイ・カオサン通り
映子さんとサワンさんの出会いは、当時、“バックパッカーの聖地”と呼ばれていたタイのカオサン通り。
映子さんは、女友達とともに10日間のバックパッカー旅行を計画しており、バンコクやチェンマイ、さらにはカンボジアを巡る予定だった。
チェンマイから夜行列車でバンコクに戻った際、宿を探していたカオサン通りでサワンさんに声をかけられたという。
「完全にナンパでした（笑）。最初は警戒していたんですけど、一緒にいた女友達がサワンの友達に一目惚れして、『一緒に食事したい』って言い出したんです。結局4人でご飯に行くことになり、翌朝5時のバスでカンボジアのアンコール・ワットに行く予定だったのですが、友達が『また会いたい』と言って、泊まっているゲストハウスを教えてしまったんです。そこにサワン達が迎えに来て、“せっかくだし、一緒に行ったら楽しいんじゃない？”となり、知り合って2日目で男女4人旅になりました」
パタヤのツアー会社に勤務していたサワンさんは日本語が堪能。その日もツアー客を相手にバンコクで仕事を終えた帰りだった。アンコール・ワットへの道中、現地での物乞いの状況を目の当たりにした映子さんは、サワンさんの行動に次第に惹かれていった。
「サワンが持っていたお金をすべて子どもたちに渡しているのを見て、優しいなぁ……と思いました。タイやラオスではこういう徳を積む行為を“タンブン”と言います。あとアンコールワットまでの道がとにかく悪路で、女2人だけだったら危なかったかなと。気づいたら、日本の彼氏といるよりもサワンといるほうが楽しいなと思っていました」
◆彼を追いかけてタイ・パタヤへ。そして妊娠、出産、結婚…
二人が最初に出会ったのは1月。日本に戻った映子さんは、恋人と別れ、2月にはタイに戻りサワンさんに会いに行く。こうして二人は付き合うようになった。
「正直、彼にとって私は“たくさんいる日本人彼女の一人”だったと思います（笑）。それでもその年の4月、5月にも一人でタイに来て、パタヤのアパートでサワンと過ごしていました。その最中、体調を崩して病院で検査を受けたところ、妊娠が判明したんです」
結果として、その年の11月に第一子を出産することになった映子さん。だが、当時の国際結婚は今とは違い、簡単に済むものではなかった。
「いざ結婚するとなったとき、サワンが『実はラオス人』だと初めて打ち明けてきたんです。私は偏見もなかったのですが、ラオスでは外国人と結婚するには行政機関の許可が必要だったんですよね。それで、日本の戸籍や住民票、無犯罪証明書、健康診断書を揃え、それを大使館に紹介していただいた方に翻訳してもらい、ラオスのヴィエンチャン都の役所に提出しました。その後、役所や県庁、行政機関の面談を順にこなし、承認されるまで丸1年かかりました」
ラオスでの手続きでは、二人の後見人としてサワンさんのラオスに住むお姉さんが関わり、首都・ビエンチャンの役所で宣誓式を行った。役人から「結婚を認めます」と言われ、ようやくラオスでの正式な許可が下りたのだった。しかし、これだけでは終わらなかった。日本で婚姻届を提出する段階でも、思わぬ壁に直面する。
