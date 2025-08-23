最近よく聞く『チャーハン症候群』って…？28〜35℃で増殖&90℃で60分加熱しても死滅しない菌

室温×長時間放置で爆増する「セレウス菌」とは…？

チャーハンやピラフ、スパゲティなどの炒め物を食べきれずに残し、後で食べることがあるかもしれない。しかし、室温で長時間放置した後に食べると、下痢や嘔吐などの食中毒を引き起こす恐れがある。

食べる前に再び加熱すれば大丈夫だと思う人がいるかもしれないが、この食中毒の原因となっている「セレウス菌」は耐熱性があり、加熱しても死滅しないというから厄介だ。こうした食中毒は『チャーハン症候群』と呼ばれている。

セレウス菌による食中毒について、町田予防衛生研究所（東京都町田市）管理部の戸田信太郎さんは次のように話す。

「仕出し屋さんやお弁当屋さんでも起きることがあります。前日に調理したり、大量に作って冷めるまでに常温で置いておくと、セレウス菌が増殖するリスクは跳ね上がります」

このセレウス菌は土壌細菌の一つで、土壌、水、ほこりといった自然環境に広く存在していて、米や麦などの農畜水産物にも付着している。しかも、この菌は熱に対して抵抗性があり、炊飯やスパゲティをゆでる温度では死滅しないという。

東京都保健医療局の『食品衛生の窓』のサイトによると、セレウス菌が最も活発に増殖する至適温度が28〜35℃。加熱調理したチャーハンやスパゲティが冷めて、室温などで長く置いておくと、菌が大量に増殖してしまうというのだ。

セレウス菌は「畑の作物についていることがあります」と話すのは、食環境衛生研究所（群馬県前橋市）の松本彰平取締役。「野菜の表面についていることもありますが、食べてすぐに食中毒になるわけではありません」という。

夏は「調理したものをすぐに食べきる！」が原則

このセレウス菌は、「芽胞形成菌」と呼ばれる菌で、芽胞という構造物をつくり、熱に強く、悪条件でも生き延びるとされる。前出の『食品衛生の窓』によると、セレウス菌の芽胞の耐熱性について、90℃で60分の加熱にも抵抗性があるとしている。

同じ芽胞形成菌には、「最強の毒素を出す」（戸田さん）とされるボツリヌス菌や、ウエルシュ菌などもある。

ウエルシュ菌も、セレウス菌のように自然界に広く分布し、煮込んだカレーやシチューなどをつくり置きして、再加熱しても腹痛や下痢などの食中毒の原因になることがある。

ウエルシュ菌は嫌気性で、空気のない状態で増殖するとされる。食品安全委員会によると、至適温度は43〜45℃だが、広範囲の温度域（12〜50℃）で増殖するという。戸田さんは、カレーやシチュー、ミートソースなどが食中毒の原因になると指摘し、次のように話す。

「学生寮や老人施設などの大窯料理、しかも大量につくることで起きることがあります」

セレウス菌もウエルシュ菌も、その食中毒を予防するには、調理したものをすぐに食べきるのがいいが、つくり置きする場合は、次のような注意が必要だ。

「急速冷凍などで、菌が増殖する温度帯を“駆け抜ける”ように冷やす」（戸田さん）

ところで、実は、同じ芽胞形成菌でも食用になっているものがある。「納豆菌」だ。納豆菌について、松本さんは次のように説明する。

「100℃でも耐えて残ります。大豆を加熱することで他の雑菌は死滅しますが、わらにくるむと、そこにいた納豆菌が増殖します。増殖が速いのが特徴です」

これが、納豆になるのだ。くれぐれも、加熱調理して食べ残したものは、常温保存しても再加熱すれば大丈夫だと思わないこと。熱に強い菌がいることを知っておこう。

取材・文：浅井秀樹