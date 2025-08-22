タレントの山口もえが、8月16日までに自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ「爆笑問題」の田中裕二が撮影した山口の近影に、ファンからは絶賛の声があがっている。

山口は《息子のリクエストでグランピングへ BBQも花火も焼きマシュマロも 夏を大満喫してきました 2枚目と3枚目は パパさんカメラマンの写真です。笑》と投稿。田中が山口を撮影した2枚の写真を添えた。

2枚めは、黒のTシャツとボトムに麦わら帽子をかぶり、ハンモックに横たわりながらカメラ目線で微笑む山口の姿で、3枚めは、ひまわり畑でカメラに向かって微笑むカット。ほかにBBQの写真なども公開した。

田中が撮影した山口の写真について、コメント欄にはファンから

《田中さんが撮るもえさんは、可愛さが増しますね》

《田中パパ 写真に愛情が溢れてる》

《田中さんうまいですね》

など、“田中カメラマン”による写真を称える声が相次いでいる。

山口は2005年にIT関連企業社長と結婚し、1男1女をもうけるも、2011年に離婚。2015年に田中と再婚し、2017年に田中との間に次女をもうけた。田中は2009年、9年間連れ添った女性と離婚していたため、2人は再婚同士だった。

スポーツ紙記者が言う。

「山口さんは、自撮りの写真をInstagramに数多くアップしていますが、どれも表情が少し硬い印象です。しかし、この田中さんが撮った山口さんの写真は、2枚とも表情が穏やかで、リラックスしている様子がうかがえます。また、カメラを見つめる山口さんの瞳が輝いているようにも見えますね。テレビの現場では『子育てに関しては、本当に嫁に感謝だよね』と、よく口にするなど、愛妻家として有名な田中さんの面目躍如といったところでしょう。コメント欄にあるように素敵な写真だと思いました」

2025年10月4日で、結婚10周年の錫（すず）婚式を迎える2人の夫婦円満ぶりに、ファンもほっこりしているようだ。