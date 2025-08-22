【サンマルク】メロンのプレミアムチョコクロBOXに、今だけ「100円オフチケット」5枚付き！お得なセットは8月31日まで。

サンマルクカフェでは、2025年8月31日までの期間限定で「ラッキーサマーセット」を販売しています。

100円オフチケット5枚付き

22日から販売している「ラッキーサマーセット」は、見た目も味わいもメロンパンなチョコクロ「プレミアムチョコクロ 富良野メロン」が5個入ったプレミアムBOXと、サンマルクカフェで使用できる100円チケット5枚がセットになっています。

価格は1750円。

「プレミアムチョコクロ 富良野メロン」5個入りのプレミアムBOXが1750円なので、チケット分の500円分をお得にゲットできます。

店舗により価格が異なる場合があります。

販売対象外の店舗は以下の通り。

キャナルシティオーパ店・熊谷ニットーモール店、セルフレジ店舗（東京都池袋東口店／東京都恵比寿駅前店／東京都新宿御苑前店／東京都目黒西口店／東京都日本橋八重洲通り店／東京都スフィアタワー天王洲店／東京都渋谷公園通り店／東京都新宿西口駅前店／東京都目白駅前店／新潟県CoCoLo新潟店

なお、セルフレジ店舗では100円オフチケットは利用できません。また、数量限定のため、無くなり次第販売終了です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部