ウンナナクール×umaoコラボ第2弾♡海の生き物デザインに癒される

une nana coolから、イラストレーターumaoさんとのコラボレーション第2弾が2026年5月21日（木）より順次発売されています。今回のテーマは“海の生き物”。ゼブラアナゴやラッコ、ペンギンなどを、umaoさんならではのやさしいタッチで描いた癒し感たっぷりのデザインが魅力です♡ナイトブラからキッズアイテムまで、家族で楽しめる全10アイテムがそろいます。

海の生き物を描いた癒しデザイン

今回のコレクションでは、BUカラーとGYカラーの2色展開を用意。BUカラーには、絶滅危惧種のゼブラアナゴやジュゴン、ラッコ、アオウミガメが描かれ、のんびりとした海の世界観を表現しています。

一方GYカラーでは、ペンギンやアザラシをデザイン。テクテク歩くペンギンの足跡まで細やかに描かれており、見ているだけで心がほっこりする仕上がりです。

やさしい色使いと愛らしい表情が、おうち時間を癒しの時間へと変えてくれます♪

展開アイテムには、ウンナナクールを代表する「ナイトアップブラ」をはじめ、ショーツやハラマキ付きショーツ、メンズボクサーパンツ、パジャマまで幅広くラインナップ。

親子やパートナーとおそろい気分を楽しめるのも魅力です。

Chacott×familiar初コラボ♡バレエ気分高まる限定アイテムが登場

全10アイテムをチェック

《ナイトアップブラ》



価格：3,630円（税込）

サイズ：M / L / LL / 3L（カラー：BU / GY）

《ショーツ》



価格：2,200円（税込）

サイズ：M / L（カラー：BU / GY）

《ハラマキ付きショーツ》



価格：2,640円（税込）

サイズ：M / L（カラー：BU / GY）

《サニタリーショーツ》



価格：2,640円（税込）

サイズ：M / L（カラー：BU / GY）

《ハラマキ》



価格：2,420円（税込）

サイズ：M（カラー：BU / GY）

価格：2,420円（税込）

サイズ：M / L（カラー：BU / GY）

《キッズ男女児兼用トップ》



価格：2,420円（税込）

サイズ：100 / 110 / 120 / 130（カラー：BU / GY）

《キッズ女児ショーツ》



価格：1,760円（税込）

サイズ：100 / 110 / 120 / 130（カラー：BU / GY）

価格：1,980円（税込）

サイズ：100 / 110 / 120 / 130（カラー：BU / GY）

《かぶり半袖パジャマ》



価格：11,000円（税込）

サイズ：M / L（カラー：BU / GY）

全国のウンナナクールショップのほか、ワコールウェブストア、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion、SHIROHATO、リバティハウス、intesucre、ONWARD CROSSET、andSTにて販売されています。

ウンナナクールとumaoさんのコラボ第2弾は、海の生き物たちの愛らしさに癒される特別なコレクション。毎日使いたくなる心地よさと、思わず笑顔になるデザインが魅力です♡

自分用にはもちろん、家族や大切な人とおそろいで楽しむのもおすすめ。癒し感たっぷりのアイテムで、おうち時間をもっと楽しく過ごしてみてはいかがでしょうか。