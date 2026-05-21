パンドラのサマーコレクション2026♡海と光を纏う新作ジュエリー特集

2026年5月21日（木）より、PANDORA公式オンラインストアからサマーコレクション「ESSENCE OF SUMMER」が登場。旅先で感じる開放感や、海辺のきらめき、夏の雨や風景からインスピレーションを受けた約60種類のジュエリーがラインアップします。重ねづけやレイヤリングで、自分らしい夏のムードを楽しめるのも魅力♡今季は、遊び心あふれるモチーフや爽やかなカラー使いにも注目です。

海を感じる「PANDORA Moments」

「PANDORA Moments」では、“Blue Ocean”をテーマにした約30型が登場。海の生き物や太陽、ひまわりなど、夏らしいモチーフが揃います。

「Orca Dangle Charm」は、スターリングシルバーにブラックエナメルとキュービックジルコニアを組み合わせたチャーム。価格は13,200円で、「Free as the Ocean（海のように自由に）」の刻印入りです。

「Articulated Fish Dangle Charm」は14Kゴールドプレーティング仕様で、ブルーエナメルが印象的なフィッシュモチーフ。稼働式ジョイントで動きのあるデザインを楽しめ、価格は20,900円です。

「Swirling Sun Two-Tone Dangle Charm」は、バーントオレンジのムラーノガラスが目を引く太陽モチーフ。スターリングシルバーと14Kゴールドプレーティングを組み合わせ、価格は15,400円。

さらに、「Blue Cord Box Chain Bracelet」は、鮮やかなブルーコードと14Kゴールドプレーティングのスネークチェーンを編み込んだブレスレット。

異素材ミックスが洗練された印象を演出し、価格は26,400円です。

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夏の自然を映す新作ライン

「PANDORA ESSENCE」では、夏の雨や風、水の流れをイメージした全16型を展開。アシンメトリーなストーンをあしらったリングやバングル、フープピアス、有機的なフォルムのペンダントなどが揃います。

スターリングシルバーとゴールドプレーティングを組み合わせたツートーンデザインは、レイヤードスタイルにもぴったりです。

「PANDORA Timeless」では、ウォーターメロン、レモン、ミントを思わせる爽やかなカラーを採用。

テニスブレスレットやリング、ネックレスなど、クラシックなデザインに夏らしい軽やかさをプラスしています。

「PANDORA ME」では、スターリングシルバーや14Kゴールドプレーティングのチェーンブレスレットをベースに、三日月や星、眼のモチーフなど神秘的なダングルチャームが登場。

人工マザーオブパールやラピスラズリ風ディテールが、夏コーデのアクセントになります♪

この夏だけの輝きを楽しんで

「ESSENCE OF SUMMER」コレクションは、全国のPANDORA店舗および公式オンラインストアにて販売中。

チャーム、ブレスレット、リング、ピアス、ネックレスなど約60型を展開し、価格帯は3,850円～38,500円（税込）です。

海辺の景色や旅の思い出を閉じ込めたようなジュエリーで、この夏だけのおしゃれを楽しんでみてはいかがでしょうか♡