»³Íü³Ø±¡¡È2Ç¯À¸W¥¨¡¼¥¹¡É¤ÎÇ®¤¤´Ø·¸¡¡¤ª¸ß¤¤¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡ÄÀ»ÃÏ¤ËÀÀ¤Ã¤¿¤Ò¤È²Æ¤ÎÌóÂ«
½à·è¾¡¤Ç²Æì¾°³Ø¤ËµÕÅ¾Éé¤±¡Ö»×¤ï¤Ì¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤¤¿¡×
¡¡¶ìÇÕ¤ò¤Ê¤á¤¿»³Íü³Ø±¡¤Î¡È¥À¥Ö¥ë2Ç¯À¸¥¨¡¼¥¹¡É¤Ï¡¢Íè²Æ¤³¤½ÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¨¡¨¡¡£Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï21Æü¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½éÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿»³Íü³Ø±¡¤¬²Æì¾°³Ø¤È¤Î½à·è¾¡¤Ç4-5¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¸í»»¤À¤Ã¤¿¡£µÈÅÄÞ«Æó´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö»×¤ï¤Ì¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤¤Æ¡¢Á´¤¯ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Å¸³«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»³Íü³Ø±¡¤ÎÀèÈ¯¤Ï¡¢194¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤«¤éÅê¤²²¼¤í¤¹ºÇÂ®152¥¥í¤Î¹äÂ®µå¤¬Éð´ï¤Ç¡¢º£Âç²ñÀä¹¥Ä´¤Î¸ÖÅÄÍÛÀ¸¡Ê¤³¤â¤À¡¦¤Ï¤ë¤¡ËÅê¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢½é²óÌµ»à°ìÎÝ¤ÇÁê¼ê¤Î2ÈÖÂÇ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎË½Åê¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢±¦Éª¤ËÄË¤ß¤¬Áö¤Ã¤¿¡£µÈÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤Î½Ö´Ö¡¢»ä¤Ë¤ÏÉª¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÁÎá¤ò½Ð¤·¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ä¤Ï¤êÉª¤òÄË¤á¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡·ë¶É¡¢¤³¤Î¸åÁê¼ê¤Î4ÈÖ¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤ÓÀèÀ©¤Î1ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¸ÖÅÄ¤Ï¤³¤Î²ó¸Â¤ê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¡¢°ìÎÝ¼éÈ÷¤Ë²ó¤Ã¤¿¡£Âå¤ï¤ê¤Ë2²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Æ±µéÀ¸¤Îº¸ÏÓ¡¦ÛØ³ÀÎÜµ±ÅÍ¡Ê¤Ò¤¬¤¡¦¤ë¤¤È¡ËÅê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ê¤É¤ò¶î»È¤·¤Æ2²ó¤«¤é5²ó¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¡Ö0¡×¤òÊÂ¤Ù¤ë¡£¤½¤Î´Ö¤ËÂÇÀþ¤¬3ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢4-1¤ÈÍ¥°Ì¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·6²óÎ¢¡¢2ËÜ¤ÎÆóÎÝÂÇ¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Ò¥Ã¥È¤ËÌ£Êý¤Î¥¨¥é¡¼¤âÍí¤ß¡¢°ìµ¤¤Ë3¼ºÅÀ¡£7²ó¤Ë¤Ïº¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤Î»°ÎÝÂÇ¤ÈÅ¬»þÂÇ¤Ç¡¢·è¾¡ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü7¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢108µå¤òÅê¤²¤¿ÛØ³À¤Ï¡Öµ»½ÑÉÔÂ¤Ç¤¹¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢µÈÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ï5²ó¤Þ¤Ç¸ÖÅÄ¡¢»Ä¤ê¤Î4¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÛØ³À¤ËÇ¤¤»¤ë¥²¡¼¥à¥×¥é¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£Áª¼ê¤Ï¤è¤¯Ç´¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢Äü¤áÀÚ¤ì¤Ê¤¤É½¾ð¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¡¢»³Íü¸©Âç²ñ¤Ç¤ÏÛØ³À¤¬¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î·×15²ó1/3¤òÅê¤²¡¢Åê¼ê¿Ø¤ò¸£°ú¡£°ìÊý¡¢¸ÖÅÄ¤ÏÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢¤ï¤º¤«4¥¤¥Ë¥ó¥°¤·¤«Åê¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹Ã»Ò±à¤ËÍè¤ë¤È¡¢¸ÖÅÄ¤Î¹äÂ®µå¤¬¤¦¤Ê¤ê¤ò¾å¤²¡¢Á´4»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·°ìÌöÁ´¹ñ¤«¤éÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ëÂ¸ºß¤Ë¡£ÛØ³À¤âÁ´»î¹ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·¡¢Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¸ÖÅÄ¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿ÛØ³À
¡ÖÅê¼ê¸òÂå¤Î»þ¡¢¸ÖÅÄ¤«¤é¡ØËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Øº£¤Þ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤ÈÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤¢¤È¤Ï²¶¤¬ÍÞ¤¨¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä±ç¸î¤Ç¤¤º¡¢¤³¤Ã¤Á¤³¤½¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÛØ³À¤ÏÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¥¨¡¼¥¹¤ÎºÂ¤òÁè¤¤¡¢ÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¿¸ÖÅÄ¤ÈÛØ³À¡£Áê¼ê¤Î²Æì¾°³Ø¤â¡¢º¸ÏÓ¡¦ËöµÈÎÉ¾çÅê¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤È±¦ÏÓ¡¦¿·³ÀÍ¸¾Åê¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤Î2Ëç´ÇÈÄ¤À¤Ã¤¿¡£²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤ÎºÇÂ®152¥¥í±¦ÏÓ¡¦¿¥ÅÄæÆ´õÅê¼ê¡¢À»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡ÊÀÅ²¬¡Ë¤Îº¸ÏÓ¡¦¹âÉôÎ¦Åê¼ê¤é¤ò´Þ¤á¡¢º£Âç²ñ¤Ï2Ç¯À¸Åê¼ê¤Î°ïºà¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢ÛØ³À¤Ï¡Ö¿¥ÅÄ¤È¤«ËöµÈ¤È¤«¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ï¸ÖÅÄ¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÖ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¡¢¸ÖÅÄ¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¼«Ê¬¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏÉÔÂ¤ÇÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦1²óÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢ÍèÇ¯2¿Í¤Ç²Æ¤ÎÀ»ÃÏ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿ÛØ³À¡£¡Ö¸ÖÅÄ¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¢¼«Ê¬¤ÏÊÑ²½µåÅê¼ê¤Ç»ý¤ÁÌ£¤¬°ã¤¤¡¢¤¤¤¤´Ø·¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï·ù¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¸ÖÅÄ¤â¡ÖÍèÇ¯ÀäÂÐ¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢¼Ú¤ê¤òÊÖ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£»³Íü³Ø±¡¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢½Õ¤ÎÁªÈ´Âç²ñ¤Ç¤Ï2023Ç¯¤ËÍ¥¾¡¡¢Íâ2024Ç¯¤Ë¤â¥Ù¥¹¥È8Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²Æ¤ÎÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï2¾¡°Ê¾å¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¡È²Æ¤Ë¼å¤¤¡É¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¤³¤½Ê§¿¡¤·¤Æ¸«¤»¤ë¡£¡ÊµÜÏÆ¹µ× / Hirohisa Miyawaki¡Ë