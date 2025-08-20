¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡õ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¡Ö·î¸«¡×¤Ï¡È¤ª¤â¤Á¡ß¤¿¤Þ¤´¡É¡ª¡¡´ÝÌß¤ò¡È·î¡É¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¡ÔÆÈ¼«À¥Ð¡¼¥¬¡¼¡ÕÁ´9ÉÊÅÐ¾ì
¡¡¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥Ã¥Á¥ó¡Ê¤È¤â¤ËÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤È¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤¬¡¢¡Ö·î¸«¤â¤Ã¤Á¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò8·î28Æü¤«¤éÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à·î¸«¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×ÅÐ¾ì
¡¡Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢´ÝÌß¤ò·î¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¡ÈÆÈ¼«À¥Ð¡¼¥¬¡¼¡É¤¬ÅÐ¾ì¡£ËèÇ¯¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç½©µ¨¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢º£²ó¡¢¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Ç¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ·î¸«¤â¤Ã¤Á¥Ù¡¼¥³¥Í¡¼¥¿¡¼¡×¡Ö·î¸«¤â¤Ã¤Á¥Ù¡¼¥³¥Í¡¼¥¿¡¼¡×¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ·î¸«¤â¤Ã¤Á¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¡Ö·î¸«¤â¤Ã¤Á¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¡ÖJr.·î¸«¤â¤Ã¤Á¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Î5ÉÊ¤¬¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Á¡¼¥º·î¸«¤â¤Ã¤Á¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¡Ö·î¸«¤â¤Ã¤Á¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¡Ö·î¸«¤â¤Ã¤Á¥Á¥¥óÎµÅÄ¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¡ÖJr.·î¸«¤â¤Ã¤Á¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Î4ÉÊ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥Ã¥Á¥ó¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ·î¸«¤â¤Ã¤Á¥Ù¡¼¥³¥Í¡¼¥¿¡¼¡×¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡ÖWendy¡Çs¡×¤ÇÄêÈÖ¤Î¾¦ÉÊ¡Ö¥Ù¡¼¥³¥Í¡¼¥¿¡¼USA¡×¤ò·î¸«¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¾¦ÉÊ¡£´ÝÌß¤È¤¿¤Þ¤´¤Ë¡¢¹ï¤ó¤À¹õ¥È¥ê¥å¥Õ¤ò²Ã¤¨¤¿¤Æ¤ê¤ä¤¥½¡¼¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à·î¸«¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤ÏÃ±ÉÊ1450±ß¡£
¡Ö·î¸«¤â¤Ã¤Á¥Ù¡¼¥³¥Í¡¼¥¿¡¼¡×¤Ï¡¢Æ±Å¹¤Î¾¦ÉÊ¡Ö¥Ù¡¼¥³¥Í¡¼¥¿¡¼¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢´ÝÌß¡¢¤¿¤Þ¤´¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Æ¤ê¤ä¤¥½¡¼¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿°ìÉÊ¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¥¦¥Ã¥É¤ÇßîÀ½¤·¤¿¥«¥ê¥«¥ê¤Î¥Ù¡¼¥³¥ó¤È¤ª¤â¤Á¤Î¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤ÈÏÂ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¸ÄÀÇÉ·î¸«¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤ÏÃ±ÉÊ1190±ß¡£
¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ·î¸«¤â¤Ã¤Á¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ï¡¢¹ï¤ó¤À¹õ¥È¥ê¥å¥Õ¤ò²Ã¤¨¤¿¤Æ¤ê¤ä¤¥½¡¼¥¹¤Ë¡¢´ÝÌß¤È¤¿¤Þ¤´¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ó¡¼¥Õ100¡ó¥Ñ¥Æ¥£¤Î¤¦¤Þ¤ß¤È¥È¥ê¥å¥Õ¤Î¹á¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤ÏÃ±ÉÊ1250±ß¡£
¡Ö·î¸«¤â¤Ã¤Á¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ï¡¢´ÝÌß¤È¤¿¤Þ¤´¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Æ¤ê¤ä¤¥½¡¼¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿°ìÉÊ¡£¥Ó¡¼¥Õ100¡ó¥Ñ¥Æ¥£¤Î¤¦¤Þ¤ß¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤ÏÃ±ÉÊ950±ß¡£
¡ÖJr.·î¸«¤â¤Ã¤Á¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ï¡¢¡Ö·î¸«¤â¤Ã¤Á¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤òJr.¥µ¥¤¥º¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥Ð¡¼¥¬¡¼¡£´ÝÌß¤È¤¿¤Þ¤´¡¢¤Æ¤ê¤ä¤¥½¡¼¥¹¤ÎÄø¤è¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤ÏÃ±ÉÊ650±ß¡£
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥Ã¥Á¥ó¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Á¡¼¥º·î¸«¤â¤Ã¤Á¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤´¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Æ¤ê¤ä¤¥½¡¼¥¹¤òÍí¤Þ¤»¤¿ÍÈ¤²Ìß¡¢¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¡¢Æ±Å¹¤ÎÆÃÀ½ÏÂ¤À¤·¤¬¹á¤ë¥Ñ¥Æ¥£¤ò¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤ò²Ã¤¨¤¿¥Ð¥ó¥º¤Ç¥µ¥ó¥É¤·¤¿¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤ÏÃ±ÉÊ950±ß¡£
¡Ö·î¸«¤â¤Ã¤Á¥Á¥¥óÎµÅÄ¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤´¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Æ¤ê¤ä¤¥½¡¼¥¹¤òÍí¤Þ¤»¤¿ÍÈ¤²Ìß¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¹á¤ë¥¶¥¯¥¶¥¯¤È¤·¤¿°á¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Á¥¥óÎµÅÄ¤ò¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤ò²Ã¤¨¤¿¥Ð¥ó¥º¤Ç¥µ¥ó¥É¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¡¢ÏÂ¤Î¤¦¤Þ¤ß¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤ÏÃ±ÉÊ790±ß¡£
¡Ö·î¸«¤â¤Ã¤Á¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ï¡¢ÆÃÀ½ÏÂ¤À¤·¤¬¹á¤ë¥Ñ¥Æ¥£¡¢¤¿¤Þ¤´¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Æ¤ê¤ä¤¥½¡¼¥¹¤òÍí¤Þ¤»¤¿ÍÈ¤²Ìß¤Ë¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤ò²Ã¤¨¤¿¥Ð¥ó¥º¤Ç¥µ¥ó¥É¤·¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤ÏÃ±ÉÊ920±ß¡£
¡ÖJr.·î¸«¤â¤Ã¤Á¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ï¡¢¡Ö·î¸«¤â¤Ã¤Á¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤òJr.¥µ¥¤¥º¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ç¡¢´ÝÌß¤È¤¿¤Þ¤´¡¢¤Æ¤ê¤ä¤¥½¡¼¥¹¤ÎÄø¤è¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹´¶¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤ÏÃ±ÉÊ640±ß¡£
¡¡Î¾¼Ò¤Ï¡Ö¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó·î¸«¤È¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÏÂ¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿·î¸«¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤¿½©µ¨¸ÂÄê¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â9·î²¼½Ü¡ÊÍ½Äê¡Ë¤Þ¤ÇÈÎÇä¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ç¤¹¡£