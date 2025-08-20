名願とオナイウがチームを去る…J２仙台が声明「残念なことですが、それで何かが揺らぐ我々ではありません」
J２のベガルタ仙台は８月20日、MF名願斗哉の育成型期限付き移籍の契約解除と川崎フロンターレへの復帰、MFオナイウ情滋の横浜F・マリノスへの完全移籍を発表した。
同日にクラブは「ベガルタ仙台を応援してくださるみなさまへ」と題した声明を出した。
まず名願とオナイウの移籍を報告し、「いずれの選手も強く慰留しましたが、それぞれのプロサッカー選手としての強い決意を汲み取り、意思を尊重しました」と伝え、以下のように続けた。
「シーズン中、この時期での選手の移籍は残念なことですが、それで何かが揺らぐ我々ではありません。選手たちは森山佳郎監督のもと、次節ホームゲーム ジェフユナイテッド千葉戦でみなさまと勝利を分かち合うため、日々のトレーニングを続けております。新たに出場機会を掴む選手たちにも期待し、引き続き成長を目指します。
チーム、フロントが一体となって、J１昇格を目標に戦い続けることに変わりはありません。残り12試合、ファン、サポーター、パートナーのみなさまには引き続き変わらぬご声援、ご支援をお願い申し上げます」
現在J１昇格プレーオフ圏内の６位と奮闘している仙台。2021年以来のJ１復帰を目ざす。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「正直なにも残せなかった」両クラブ合意のうえで契約解除、ベガルタ21歳MFが川崎に復帰
同日にクラブは「ベガルタ仙台を応援してくださるみなさまへ」と題した声明を出した。
まず名願とオナイウの移籍を報告し、「いずれの選手も強く慰留しましたが、それぞれのプロサッカー選手としての強い決意を汲み取り、意思を尊重しました」と伝え、以下のように続けた。
「シーズン中、この時期での選手の移籍は残念なことですが、それで何かが揺らぐ我々ではありません。選手たちは森山佳郎監督のもと、次節ホームゲーム ジェフユナイテッド千葉戦でみなさまと勝利を分かち合うため、日々のトレーニングを続けております。新たに出場機会を掴む選手たちにも期待し、引き続き成長を目指します。
チーム、フロントが一体となって、J１昇格を目標に戦い続けることに変わりはありません。残り12試合、ファン、サポーター、パートナーのみなさまには引き続き変わらぬご声援、ご支援をお願い申し上げます」
現在J１昇格プレーオフ圏内の６位と奮闘している仙台。2021年以来のJ１復帰を目ざす。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「正直なにも残せなかった」両クラブ合意のうえで契約解除、ベガルタ21歳MFが川崎に復帰