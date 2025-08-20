飲むモンブラン「ショコラッペ -モンブラン-」が10周年！8月21日から「バニラビーンズ みなとみらい本店」限定で販売スタート
横浜発のクラフトチョコレート専門店「バニラビーンズ」から、フローズン・チョコレートドリンク「ショコラッペ -モンブラン-」が2025年8月21日(木)より期間限定で販売される。今年で発売10周年を迎えるロングヒット商品で、まるでモンブランを飲んでいるようなデザート感覚を楽しめる1杯だ。
【画像】ナッツの風味豊かなチョコレートドリンク「ショコラッテ -キャラメルアーモンド-」
■飲むモンブラン「ショコラッペ -モンブラン-」誕生の背景
「バニラビーンズ」では、みなとみらいの店舗カフェでチョコレートを使ったさまざまなドリンクを提供している。なかでも、「ショコラッペ -モンブラン-」は、秋の味覚である栗とこだわりのチョコレートを組み合わせた、満足感の高いスイーツドリンクとして誕生した。
日本のチョコレートドリンク市場は海外に比べるとまだ大きくはないが、四季折々の食材を活かしたチョコレートドリンクを幅広い人々に楽しんでほしいという思いから、販売が開始されたという。
■こだわりの製法と味わい
栗とチョコレートのバランス調整には苦労したという。チョコレートの濃い風味に栗の味わいが負けてしまわないよう、チョコレートドリンクにマロンクリームを合わせるだけでなく、渋皮栗をまるごと1粒ミキシングすることで、栗の風味を際立たせている。
さらに、ドリンクの上には、まるでケーキのようななめらかなモンブランクリームを贅沢に絞っている。販売当初から改良を重ね、絞りやすさと豊かな風味を両立させた現在のクリームになったという。さくさく食感のフィアンティーヌ(薄く砕いたクレープ生地)がアクセントになり、栗とチョコレートの絶妙なハーモニーを、デザートスプーンですくいながら楽しめる一品。秋の味覚を使ったスイーツが好きな人におすすめだ。
■商品詳細
ショコラッペ -モンブラン-
価格：968円
期間：2025年8月21日(木)〜9月中旬頃まで
店舗：バニラビーンズ みなとみらい本店
■その他おすすめの季節限定ドリンク
同時に、今年リニューアルして再登場する「ショコラッテ -キャラメルアーモンド-」も販売。自家製チョコレートにアーモンドペーストを加えたナッツ風味豊かなドリンクで、キャラメルソースとアーモンドクラッシュがトッピングされている。
ショコラッテ -キャラメルアーモンド-
価格：847円
期間：2025年8月21日(木)〜9月中旬頃まで
店舗：バニラビーンズ みなとみらい本店、バニラビーンズ 川崎店、VANILLABEANS THE ROASTERY HAMMERHEAD、VANILLABEANS BAYSIDE
※川崎店、BAYSIDEはテイクアウトカップでの提供、BAYSIDEはIcedのみ
■「バニラビーンズ」とは
2000年に設立された横浜発のクラフトチョコレート専門店。オンラインショップでの販売から始まり、現在は横浜を中心に複数の実店舗カフェを展開している。国際フェアトレード認証取得事業者、JICAサステイナブル・カカオ・プラットフォームの会員企業でもあり、サステナブルな取り組みを長年継続している。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
