(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project

「魔法少女まどか☆マギカ」の劇場版「[前編]始まりの物語」「[後編]永遠の物語」を全11話のTVシリーズに再構成した『「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語」TV Edition』が、MBS/TBS系全国28局ネットにて、10月12日から毎週日曜日17時からの「日5」枠で放送される。

放送終了後はTVer・MBS動画イズムでも配信される。放送に先駆けて、番宣CMの30秒ver、15秒verの公開もスタートしている。

なお、シリーズ最新作となる「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉」は、2026年2月に公開予定。

2011年に全12話のTVシリーズとして放送された「魔法少女まどか☆マギカ」。翌'12年、その12話を2編の劇場版として再編集した「[前編]始まりの物語」「[後編]永遠の物語」が公開された。

この2作では、随所にわたってカットのアップデートと新規カットが追加され、さらに再アフレコが行なわれている。

今回は、その劇場版[前編][後編]を全11話のTVシリーズとして再編成。「まだシリーズを観ていない方が『まどか☆マギカ』の世界に触れるきっかけに、また、すでにご覧いただいている方にとっても、新作〈ワルプルギスの廻天〉公開に向けての振りかえりとしてお楽しみいただけたらと思います」とのこと。

『「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語」TV Edition』番宣CM(30秒Ver.)|10月12日より"日5"枠にて放送

『「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語」TV Edition』番宣CM(15秒Ver.)|10月12日より"日5"枠にて放送

放送／配信情報

10月12日から毎週日曜17時～ MBS/TBS系全国28局ネット「日5」枠にて放送

北海道放送(HBC) 青森テレビ(ATV) IBC岩手放送(IBC) 東北放送(tbc) テレビユー福島(TUF) テレビユー山形(TUY) テレビ山梨(UTY) 信越放送(SBC) 新潟放送(BSN) チューリップテレビ(TUT) 北陸放送(MRO) TBS テレビ(TBS) 静岡放送(SBS) CBCテレビ(CBC) 毎日放送(MBS) RSK山陽放送(RSK) 中国放送(RCC) 山陰放送(BSS) テレビ山口(tys) あいテレビ(itv) テレビ高知(KUTV) RKB毎日放送(RKB) 長崎放送(NBC) 熊本放送(RKK) 大分放送(OBS) 宮崎放送(MRT) 南日本放送(MBC) 琉球放送(RBC)

放送終了後、TVer・MBS 動画イズムにて配信