ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¹¹ð¤Îºî¤êÊý¤âµ¬³Ê³°¡Ö½÷ÀÌÜÀþ¤«¤é¸«¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¡Ê¢â¥â¥Æ¤ë¡ËÃËÀÁü¡×¤ÎË¡Â§¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡ÈÂçÃ«ÆÈ¼«¤Î¼Ì¿¿±Ç¤¨¡É¤òÊ¬ÀÏ
¡ÖCM¥¿¥ì¥ó¥È¹¥´¶ÅÙ¡×2025Ç¯¾åÈ¾´ü¡Ê1～6·îÅÙ¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡¢ÊÆÂç¥êー¥°¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¸½Ìò¥¢¥¹¥êー¥È¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÁí¹ç1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»þÂå¤È¤È¤â¤Ë°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¹¹ð¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ê¤¼ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¿Íµ¤¤òÆÀÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ú²èÁü¡Û¼ê½ñ¤Ê¸»ú¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Â¾¤È°ìÀþ¤ò²è¤¹ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¹¹ð¤ÎÆÃÄ§
¡Ø¤½¤Î¡ÒÃË¤é¤·¤µ¡Ó¤Ï¤É¤³¤«¤é¤¤¿¤Î¡©¡¡¹¹ð¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯¡Ö¥Ç¥¤ëÃË¡×¤Î¸½ºßÃÏ¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¿òÇÒ¡×¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë
¶áÇ¯¡¢Âî±Û¤·¤¿Ç½ÎÏ¤ò»ý¤ÁÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÃËÀ¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥á¥¸¥ãー¥êー¥¬ー¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ËÊÂ¤Ö¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÂçÃ«¤ÎÌ¾Á°¤òÌÜ¤Ë¤·¤Ê¤¤Æü¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ç¡¢»î¹ç¤Ç¤Îµ±¤«¤·¤¤¸ùÀÓ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º»äÀ¸³è¤â´Þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê´ë¶È¤Î¹¹ð¤Ë¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë·ÐºÑ¸ú²Ì¤ä¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤¬¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ê¬ÀÏ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¸þ¤±¤Î»¨»ï¡ØDIME¡Ù¤Ç¤Ï¡ÖÅÁÀâ¤Î1Ç¯¤ò¥Çー¥¿¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡ª¡¡ÂçÃ«SHOÈñ¡ÒÄ¶¡Ó¸¦µæ¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÆÃ½¸¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¡¢ÂçÃ«¤ò¹¹ð¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤É¤ì¤À¤±¤ÎÀëÅÁ¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤¬Ê¬ÀÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¡ö1¡Ë¡£
¿ôÂ¿¤¢¤ë¹¹ð¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÈþÍÆ¹¹ð¤ÎÊ¸Ì®¤ÇÉ®¼Ô¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤¬²½¾ÑÉÊ¥áー¥«ー¡¢¥³ー¥»ー¤Î¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸¡Ê¹â²Á³ÊÂÓ¡Ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥Æ¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤¹¡Ê¡ö2¡Ë¡£
¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÆ°²è¹¹ð¤ò¤Ï¤¸¤á¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇÞÂÎ¤ÇÂç¡¹Åª¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Î¼çÍ×±Ø¶áÊÕ¤ä¥Ç¥Ñー¥È¤ÇÂç¤¬¤«¤ê¤ÊÆÃÀß¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÀßÃÖ¤·¤¿ÈÎÂ¥³èÆ°¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡Ê¡ö3¡Ë¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¾¦ÀïÅ¸³«Ãæ¤Î2023Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¡¢JRÃÓÂÞ±Ø¹½Æâ¤ÎÃÏ²¼ÄÌÏ©¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿É®¼Ô¤Î»ë³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãì¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Ê£¿ô¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Î²èÌÌ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë·«¤êÊÖ¤·±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿ÂçÃ«¤Î´é¤Ç¤·¤¿¡£¹õ¤¤¥¿ー¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤òÃåÍÑ¤·¤Æ´é¤À¤±¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¤ÈÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¡¢ÌÓ·ê¤¬¤¹¤Ù¤Æ¾Ã¼º¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê³ê¤é¤«¤ÊÈ©¤Ï¸÷¤êµ±¤¡¢´é¤Ï¤Û¤ÜÀµÌÌ¤Î³ÑÅÙ¤Ç¿¿¤ÃÄ¾¤°Á°¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈ©¤òÀ°¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤È¥í¥´¡¢²èÌÌ¤Î±¦²¼¤Ë¤ÏÈþÍÆ±Õ¤Î¥Ü¥È¥ë¤¬ÆâÂ¦¤«¤é¸÷¤êµ±¤¤¤ÆÇ»º°¤ÎÇØ·Ê¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¡¢¿ÀÂ÷¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢À»Áü¡Ê¥¤¥³¥ó¡Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÁñ¸·¤µ¤µ¤¨´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÂ³¤¯2024Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÄ¶¤¨¤¿¤¤¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¸Â¤ê¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ëÂçÃ«¤Ë½Å¤Í¤¢¤ï¤»¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2010Ç¯ÂåËö°Ê¹ß¡¢²½¾ÑÉÊ¥áー¥«ー¤¬¼¡¡¹¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤äÇÐÍ¥¤Ê¤ÉÃËÀÃøÌ¾¿Í¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÅ¸³«¤·¡¢¥Ç¥Ñー¥È¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Î¥³¥¹¥áÇä¤ê¾ì¤ÇÃËÀ¤Î¼Ì¿¿¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥Æ¤Î¹¹ð¤¬Æ¬È´¤±¤Æ¶¯¤¤ÁÊµáÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÃ«¤ÎÀµÌÌÁü¤ËÆ´¤ì¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¿òÇÒ¡×¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤¡¢¿òÇÒ¡¦¿®¶Ä¤ÎÇ°¤ò¹þ¤á¤¿´ãº¹¤·¤¬¶ñ¸½²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÂçÃ«¤Î¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥Æ¤Î¹¹ðÉ½¸½¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃËÀ¸þ¤±¤ÎÈþÍÆ¹¹ð¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÃË¤é¤·¤µ¡×ÉÁ¼Ì¤È¤½¤ÎÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¿À³Ê²½¤ò°Õ¿Þ¤·¤¿¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°
ÂçÃ«¤ÎÀµÌÌÁü¤Ë¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤ä¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ëÉ½¸½¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î´ë¶È¤Î¹¹ð¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ë¤ÏÂçÃ«¤¬¼Ì¤ë²èÌÌ¤ÎÃæ¤Ë¡¢Èà¼«¿È¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¼ê½ñ¤Ê¸»ú¤ÇÅº¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤è¤ê¤âÂçÃ«¤ÎÂ¸ºß¤¬¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»°É©UFJ¶ä¹Ô¤Ï¡¢2019Ç¯¤«¤é2025Ç¯3·î¤Þ¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¤ò¹¹ð¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤ËÅ¹Æ¬¥Ý¥¹¥¿ー¤Ê¤É¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¹¹ð¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÂª¤¨¤é¤ì¤¿ÂçÃ«¤ÎÀµÌÌÁü¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤·¤«ÉÁ¤±¤Ê¤¤Ì´¤¬¡¢¤¤Ã¤È¤¢¤ë¡£You can be a challenger.¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤¬ÂÀ»ú¤Ç·Ç¤²¤é¤ì¡¢ÂçÃ«¤Ë¤è¤ë¼ê½ñ¤¤ÎÊ¸»ú¤Ç¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤ò¤Ä¤¯¤é¤º¡¢Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤È½ðÌ¾¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶âÍø¤ä¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤Ê¤É¤Î¶ä¹Ô¤Î¶ÈÌ³¤Ë´Ø¤ï¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¾ðÊó¤ÏµºÜ¤µ¤ì¤º¡¢ÂçÃ«¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥áー¥¸¤ÎÃ´¤¤¼ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö²ÁÃÍ¡×¤½¤Î¤â¤Î¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿²¶ñ¥áー¥«ー¤ÎÀ¾Àî¤Ï2017Ç¯¤«¤éÂçÃ«¤È·ÀÌó¤·¡¢¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡Ö¥¨¥¢ー¡×¤Î¹¹ð¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹¹ð¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¿òÇÒ¡×¤ò¶¯¤¯°õ¾Ý¤Å¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤Ç¤¹¡Ê¡ö4¡Ë¡£
¿ÈÄ¹193¥»¥ó¥Á¤ÎÂçÃ«¤Î¤Û¤ÜÅù¿ÈÂç¡¦ÀµÌÌÁ´¿ÈÁü¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¿¥ª¥ë¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÂçÃ«¤ÎÂ¸ºß¤òÈ©¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Û¤É¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡¢Ç®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´Íý¤Ë¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£ÂçÃ«¤Î°Ò¸÷¤Ë¤¹¤¬¤ê¤¿¤¤¡¢¤´Íø±×¤Ë¤¢¤ä¤«¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ë¶È¤È¾ÃÈñ¼ÔÁÐÊý¤Î´êË¾¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹¹ð¤ä¾¦ÉÊ¤òÄÌ¤·¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¿òÇÒ¡×¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Àè½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢É®¼Ô¤¬¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥Æ¤Î¹¹ð¤«¤é¶¯¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¼õ¤±¤¿Í×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬¡Ö¤Û¤ÜÀµÌÌ¤«¤é¿¿¤ÃÄ¾¤°Á°¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Ñー¥È¤Î¥³¥¹¥áÇä¤ê¾ì¤Ë·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢´é¤ò·¹¤²¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¿¶¤ê¸þ¤¯¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢»ÍÊ¬¤Î»°ÀµÌÌ¤Çº¸±¦¤É¤Á¤é¤«¤ÎÌÜÀþ¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢Çã¤¤ÊªµÒ¤ÎÃí°Õ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¡¢¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»ëÀþ¤ÇÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
¡ÖÈþÎï¤ÊÃËÀÁü¡×¤Î¾ò·ï
ÃËÀ¥â¥Ç¥ë¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö¼ó¤ò·¹¤²¤Æ¡¢Î®¤·ÌÜ¤ä¾åÌÜ¸¯¤¤¤ò¤¹¤ë¡×¡Ö¸ªÉý¤ò¶¯Ä´¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸ª¤ÎÀè¤ò²è³Ñ¤«¤é³°¤¹¡¢¸ª¤òÆâÂ¦¤Ë¸þ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¥á´é¤ä¥Ýー¥º¤¬¤è¤¯ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ä¥Ýー¥º¤Ï¡¢ÃËÀ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤äÇÐÍ¥¤ËÂÐ¤·¤Æ½÷À¥Õ¥¡¥ó¤¬Êú¤¯Æ´¤ì¤äÎø°¦´¶¾ð¤ËÁÊµá¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æºî¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¹â¿ÈÄ¹¤Ç¤¬¤Ã¤·¤ê¤·¤¿ÂÎ·¿¤ÎÃËÀ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢´Å¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤äµ¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇ¿¶¤ê¤Ç¾åÌÜ¸¯¤¤¤ÇÁÊ¤¨¤«¤±¤Æ¤¤Æ¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤ä¿ÈÉý¤Ç½÷À¤ò°Ò°µ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤½¤ì¤¬¥³¥¹¥áÇä¤ê¾ì¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¡ÖÈþÎï¤ÊÃËÀÁü¡×¤Î¾ò·ï¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö½÷À¤ÎÌÜÀþ¤«¤é¸«¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¡Ê¢â¥â¥Æ¤ë¡ËÃËÀÁü¡×¤Î·¹¸þ¤Ë¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¡ÖÀµÌÌ¤Ç¿¿¤ÃÄ¾¤°Á°¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡×ÂçÃ«¤Î¼Ì¿¿¤Ï°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ëÀþ¤ÎÉ½¸½¤Ï¡ÖÈ©¤òÀ°¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤È·ë¤Ó¤Ä¤¡¢Èà¤Î»ëÀþ¤ÏÂ¾¼Ô¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¡×»ëÀþ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¶À¤Ë±Ç¤Ã¤¿¼«Ê¬¼«¿È¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»ëÀþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Æ°²è¹¹ð¤Ç¤ÏÀµÌÌÁü¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÂçÃ«¤Î´é¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Å¤¤¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤¿¤¿¤º¤àÂçÃ«¤ÏÀû²ó¤¹¤ë¥«¥á¥é¤ÇÂª¤¨¤é¤ì¡¢¶À¤ÎÃæ¤Ë±Ç¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ë¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¡£¤¤¤¤´é¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡£¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈ©¤òÀ°¤¨¤ë¡£¼«Ê¬¤¬À°¤¦¡£¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤ËÂ³¤¡¢ÂçÃ«¤¬¶À¤ÎÃæ¤ÎÈà¼«¿È¤È¸ß¤¤¤Ë¼ê¤òº¹¤·½Ð¤·¤¢¤Ã¤ÆËË¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°Û¶õ´Ö¤Î¸òº¹¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¶À¡×¤ÎÂ¸ºß¤äÀû²ó¤¹¤ë¥«¥á¥é¥ïー¥¯¤Ï¡¢ÂçÃ«¤òÀµÌÌ¤«¤é¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤é¤æ¤ë³ÑÅÙ¤«¤éÇÒ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿òÇÒ¤Î»ëÀþ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Å°Ç¤ÎÃæ¤Ç¾åÊý¤È²¼Êý¤«¤éÇò¤¯¸÷¤ë¥é¥¤¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¾È¤é¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÂçÃ«¤ÎÉ½¾ð¤ÎÊÑ²½¤¬¥¢¥Ã¥×¤ÇÂª¤¨¤é¤ì¤¿¸å¡¢¡Ö¥ê¥Ý¥½ー¥à ¥ê¥Ú¥¢¥»¥é¥à¡×¤È¤¤¤¦¼öÊ¸¤Î¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊÌ¾¤Î¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÈþÍÆ±Õ¤Î¥Ü¥È¥ë¤¬Îî¸³¡Ê¤ì¤¤¤²¤ó¡Ë¤¢¤é¤¿¤«¤ÊÈëÌô¤Î¤è¤¦¤ËÍ¯¤½Ð¤ë¿å¤ÎÃæ¤«¤éÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¿À¡¹¤·¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤·¼¨¤¹¸÷¤Î±é½Ð
¾åÊý¤È²¼Êý¤«¤é¾ÈÌÀ¤ò¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯Åö¤Æ¤Æ´éÎ©¤Á¤ÎÎ©ÂÎ´¶¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë±é½Ð¤Ï¡¢Èþ½Ñ´Û¤äÇîÊª´Û¤ÇÄÄÎó¤µ¤ì¤ëÎ©ÂÎºîÉÊ¤ò¾È¤é¤¹¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¥Ô¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¥é¥¤¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥é¥¤¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÇÌÌ¤È¤·¤Æ¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¿åÌÌ¤ÎÈ¿¼Í¸÷¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢Ê¿Åù±¡Ë±Ñà¡Ê¤Û¤¦¤ª¤¦¡ËÆ²¤Î°¤ÌïÂËÇ¡Íè¡Ê¤¢¤ß¤À¤Ë¤ç¤é¤¤¡ËÁü¤Î´é¤¬°¤»ú¡Ê¤¢¤¸¡ËÃÓ¤ÎÈ¿¼Í¸÷¤Ç¾È¤é¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ËÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¿ÍÊªÉÁ¼Ì¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Ê¤â¤Î¡¢¿À¡¹¤·¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤·¼¨¤¹¸÷¤Î±é½Ð¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤â¤È¤Ç¶À¤Ë±Ç¤ë¼«Ê¬¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼«¸Ê¤ÎÆâÌÌ¤Ë¸þ¤¤¢¤¤¡¢³°¸«¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿´¤òÀ°¤¨¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹Àº¿ÀÃÃÏ£¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÂçÃ«¤ÎÀº¿ÀÀ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ËÈæ½Å¤òÃÖ¤¤¤¿¹¹ð¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ÏÃËÀ¤«¤é¤Î»Ù»ý¤âÆÀ¤ë¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ö1¡ØDIME¡Ù2025Ç¯2¡¦3·îÁý´©¹æ
¡ö2¡ÖDECORTÉ ╳ ÂçÃ«æÆÊ¿ ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡×¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥Æ
https://www.decorte.com/site/s/liposome_ohtani.aspx
¡ö3¡¡2023Ç¯¤«¤é¤Î¹¹ðµ¯ÍÑ¤Ë¤è¤ë¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤è¤ê¡¢É½»²Æ»¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤¬2024Ç¯¡¢2025Ç¯¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ö4¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤¬Áª¤ó¤À¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡Î¥¨¥¢ーSX¡Ï¡ÃAiR¡Ú¸ø¼°¡Û¡×¡Î¥¨¥¢ー¡Ï¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡¡https://www.airsleep.jp/ohtani/
Ê¸¡¿¾®ÎÓÈþ¹á
¡Ø¹¹ð¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯¡Ö¥Ç¥¤ëÃË¡×¤Î¸½ºßÃÏ¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë
¾®ÎÓÈþ¹á
2025Ç¯8·î12Æü
990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
280¥Úー¥¸
ISBN¡§ 978-4022953322
¡Ö24»þ´ÖÀï¤¨¤Þ¤¹¤«¡×¤«¤é
¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡×¤Þ¤Ç
±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¡¢´Ì¥³ー¥Òー¡¢¥¹ー¥Ä¡¢²¼Ãå¡¢¥á¥ó¥ºÈþÍÆ¡¢¥Û¥¹¥È´ÇÈÄ¡¢Áªµó¥Ý¥¹¥¿ー¡Ä¡Ä
CM¡¦¥Ý¥¹¥¿ー¤Ëºþ¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡ÈÍýÁÛ¤ÎÃËÀ¡É¤ÎµõÁü¤òË½¤¯¡ª
´Ì¥³ー¥Òー¹¹ð¤Î¥¹ー¥Ä»Ñ¤ÈÇØ·Ê¤Î¹âÁØ¥Ó¥ë·²¡¢
¡Ö½ÐÀ¤¡×¤ä¡Ö¥â¥Æ¡×¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¥Ò¥²Ã¦ÌÓ¡¢
·è¤Þ¤Ã¤ÆÌ¿Îá¸ýÄ´¤Ç¿¿ÀµÌÌ¤«¤éâË¤ß¤Ä¤±¤ëËÜÅÄ·½Í¤¡£
¤½¤Î¡ÒÃË¤é¤·¤µ¡Ó¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ï¤É¤³¤«¤é¤¤Æ¡¢
ÃËÀ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¸«¤ë¼Ô¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£
¥¹ー¥Ä¡¿Âç¸Ô¡¿½¸ÃÄ¡¿Ê¢¶Ú¡¿Çò¿ÍÃËÀ¡¿¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¿À¸³¶¸½Ìò¡Ä¡Ä
³¹Ãæ¤Î¹¹ð¤ËÀø¤à¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÃËÀÉ½¾Ý¤ÎÌäÂêÅÀ¤òßÕ¤ê½Ð¤¹¡£
¡ÚÌÜ¼¡¡Û
½ø¾Ï¡¡¡ÖÃË¤é¤·¤µ¡×¤Î¹¹ð´Ñ»¡
Âè1¾Ï¡¡¥É¥ê¥ó¥¯¹¹ð¤ÈÆ¯¤¯ÃË¡¡――±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¥³ー¥Òー¡¢¥Óー¥ë¤Î¹¹ð»Ë
¡¦¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¤Î¼ÖÆâ¹¹ð¤Ï²¿¤¬ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«
¡¦¡Ö24»þ´ÖÀï¤¨¤Þ¤¹¤«¡×¥Ð¥Ö¥ë»þÂå¤Î±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¹¹ð
¡¦¡Ö°ã¤¤¤¬¤ï¤«¤ëÃË¡×¤Î¤¿¤á¤Î¥³ー¥Òー
¡¦¥Óー¥ë¤«¤±¤È¤¤¤¦µæ¶Ë¤Î¥Û¥â¥½µ·¼°
¡¦¡ÖÃË¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë¡×¤¬ÉÁ¤½Ð¤·¤¿¡ÖÃË¤é¤·¤µ¡×
¡¦¥³¥í¥Ê²Ò¤Çµ¯¤¤¿¡ÖÃË¤é¤·¤µ¡×É½¸½¤ÎÊÑ²½¡¡¡Ä¡Ä¤Û¤«
Âè2¾Ï¡¡¥¹ー¥Ä¤È¥Ñ¥ó¥Ä¡¡――Áõ¤¤¤¬ºî¤ë¿ÈÂÎ¤Î²ÁÃÍ
¡¦¡ÖÇØ·Ê¹âÁØ¥Ó¥ë¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤Ï¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤«
¡¦¥¹ー¥ÄÊ¸²½¤ÎÊè¾ì¤È¤·¤Æ¤Î¡ÔCut Suits¡Õ
¡¦êî¡Ê¤Õ¤ó¤É¤·¡Ë¤òÄù¤á¤ë¤³¤È¤ÎÀº¿ÀÀ
¡¦¥«¥ë¥Ð¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¤ÈÊ¢¶Ú¤Î¾¦ÉÊ²ÁÃÍ
¡¦ºÙ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤ÎK-POP¥¹¥¿ー¤¬¼¨¤¹¿·¤·¤¤¡ÖÃË¤é¤·¤µ¡×
¡¦¥¢¥Ð¥¯¥í¤Î±É¸ÏÀ¹¿ê¡¡¡Ä¡Ä¤Û¤«
Âè3¾Ï¡¡¼«¸ÊÃÃÏ£¤È¤·¤Æ¤Î¥á¥ó¥ºÈþÍÆ¡¡――¡Ö¿òÇÒ¡×¤È¡Ö¿ä¤·³è¡×¤Î»ëÀþ
¡¦Ç½ÎÏ¼çµÁ¤È·ë¤Ó¤Ä¤¯ÃËÀ¤Î¡Ö¥±¥¢¡×
¡¦¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¿òÇÒ¡×¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë
¡¦¿ä¤·³è¤ò¼è¤ê¹þ¤à¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°
¡¦ÃËÀÃ¦ÌÓ¹¹ð4¤Ä¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó
¡¦ËÜÅÄ·½Í¤¤ËÌ¿Îá¤µ¤ì¤¿¤¤ÃË¤¿¤Á
¡¦¤³¤ì¤«¤é¤ÎÃËÀ¤Î¥±¥¢¤Î²ÄÇ½À¡¡¡Ä¡Ä¤Û¤«
Âè4¾Ï¡¡¡Ö¥Ç¥¤ëÃË¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¡©¡¡――Ç½ÎÏ¼çµÁ¤È¡ÖÊó½·¡×¤È¤·¤Æ¤Î½÷À
¡¦¡ÖÃËËá¤³¦·¨¡×¤ò¹Í¤¨¤ë
¡¦±Ñ¸ì·÷¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ëÃËÀÃæ¿´¥«¥ë¥Á¥ãー¡Ö¥Þ¥Î¥¹¥Õ¥£¥¢¡×
¡¦¡Ö¥ª¥¿Îø¡×¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î°ãÏÂ´¶
¡¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¹¹ð¤È¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö´ÇÈÄ¤Î¶¦ÄÌÅÀ
¡¦ºÆÀ¸»º¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ðー¥¥óÇã¤¦¤Ê¤éË¶»¤·¤í¡×·Ï¹¹ð
¡¦À´¶À÷¾ÉÍ½ËÉ¥Ý¥¹¥¿ー¤ËÀø¤à¥ß¥½¥¸¥Ëー¡¡¡Ä¡Ä¤Û¤«
Âè5¾Ï¡¡Áªµó¥Ý¥¹¥¿ー¤Ë¸«¤ë¥¸¥§¥ó¥ÀーÉ½¸½¡¡――¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡×¤«¤éÃ¦µÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
¡¦¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡×È¯¸À¤¬°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¥Ï¥ìー¥·¥ç¥ó
¡¦Ê×ºß¤¹¤ë¡ÖÃË¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡×¤È²ÈÉãÄ¹À©À¯¼£
¡¦ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬Î®¹Ô¤é¤»¤¿¡ÖÃÇ¸À¸ýÄ´¡×¤È¡ÖÂÀ¥´¥·¥Ã¥¯¼ÐÂÎÊ¸»ú¡×
¡¦SNS»þÂå¤ÎÁªµó¥Ý¥¹¥¿ー
¡¦À¯¼£²È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡ÖÃË¤é¤·¤µ¡¿½÷¤é¤·¤µ¡×
¡¦¡Ö¡Ê¹ñÌ¾¡Ëelection poster¡×¤Ç²èÁü¸¡º÷¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¡¡Ä¡Ä¤Û¤«
Âè6¾Ï¡¡¤½¤Î¡ÒÃË¤é¤·¤µ¡Ó¤Ï¤É¤³¤Ø¤¤¤¯¤Î¡©¡¡――¤³¤ì¤«¤é¤Î¶µ°é¤È°åÎÅ¤ÈÃËÀÀ
1¡¡ÅÄÃæ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤Ë¿Ö¤¯¡¢ÃË»Ò¹»¤Ç¤Î¥¸¥§¥ó¥ÀーÊ¿Åù¶µ°é¤Î¼ÂÁ©¤È²ÝÂê
¡¦¹¹ð¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Ãæ¹âÀ¸¤Ëºþ¤ê¹þ¤àÇ½ÎÏ¼çµÁ
¡¦¤â¤Ã¤ÈÃËÀÆ±»Î¤Î¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¡×¤¬É¬Í×¤À
2¡¡ËÙÀî½¤Ê¿¤µ¤ó¤Ë¿Ö¤¯¡¢À¶µ°é»Ë¸¦µæ¤«¤éÂª¤¨¤ë¡ÖÃË¤é¤·¤µ¡×
¡¦Âç³Ø¤Ç¡ÖÃËÀ¡×¤È¤·¤Æ¥¸¥§¥ó¥Àー¹ÖµÁ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È
¡¦¡Ö¼å¼ÔÃËÀ¡×¤ò¼«Ç§¤¹¤ë³ØÀ¸¤È¤Î¸þ¤¤¢¤¤Êý
3¡¡ÃÓÂÞ¿¿¤µ¤ó¤Ë¿Ö¤¯¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¸¥§¥ó¥Àー¤òÀ¸¤¤ë¿Í¤ËÈ¼Áö¤¹¤ë°åÎÅ¤È¥±¥¢
¡¦ÀÜ¶á¤¹¤ë¥¸¥§¥ó¥Àー°åÎÅ¤ÈÈþÍÆ°åÎÅ
¡¦°åÎÅ¶È³¦¤Î¡ÖÃË¤é¤·¤µ¡¿½÷¤é¤·¤µ¡×µ¬ÈÏ¡¡¡Ä¡Ä¤Û¤«