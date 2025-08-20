6試合ぶりの44号でシュワーバーに並びトップタイ

【MLB】ロッキーズ ー ドジャース（日本時間20日・デンバー）

ドジャース・大谷翔平投手は19日（日本時間20日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。第2打席で6試合ぶりの44号ソロを放った。低い弾道で右翼スタンドに飛び込む一発に「フェンス直撃かと思った」「この弾道はエグすぎる」と驚くファンが続出した。

3点リードで迎えた2回の第2打席、相手左腕ゴンバーの145キロのフォーシームを捉えた。低めの速球を振り抜くと、打球は強烈なライナーで外野フェンスを越えた。打球初速115.9マイル（約186.5キロ）、飛距離413フィート（約125.9メートル）、角度は19度の“超低空弾”となった。

この一発にファンからは「（角度）19度はえぐいって」「超低空爆速HR」「凄い打球だ」「フェンスに当たると思いきや、柵を越えてしまう」「昨日手袋投げて悔しがった気持ちをスタンドにもってった！」と驚きと困惑気味のコメントが寄せられた。

ロッキーズの本拠地、クアーズフィールドは標高が高く、打球が飛びやすい“打者天国”としても知られる。大谷は試合前の時点で同球場で通算18試合で打率.397、6本塁打18打点、OPS1.218の成績を残しており、好相性。この異次元の一発で大谷は19日（20日）のマリナーズ戦で44号を放ったフィリーズのカイル・シュワーバー外野手に並んだ。（Full-Count編集部）