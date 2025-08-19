『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)』と『サウナイキタイ』がタッグを組んだ、サウナと睡眠を応援するプロジェクト「サとス」が始動！

サウナでの“温活”と“睡眠“の関係を探る調査が実施されるほか、参加したユーザーに「サとス」オリジナルのサウナグッズが当たるプレゼントキャンペーンも実施されます☆

参加募集期間：2025年8月19日（火）〜9月18日（木）

データ提供期間（予定）：2025年8月19日（火）〜9月18日（木）

※調査の進捗によっては期間を延長する可能性があります

協力内容：

・アンケートへの回答

・上記期間中にサウナに行かれた際は『サウナイキタイ』にサ活投稿

・『Pokémon Sleep』を使用して睡眠計測を10日以上実施

「サとス」アンケート回答フォーム：https://forms.gle/uZEmvwLCeAdbdf166

※アンケートは先着順ではありませんので、期間内であればいつでも回答できます

※混雑によりアンケートフォームにアクセスできない可能性があります。その場合はお時間をおいてからお試しください

ポケモンが展開する、睡眠ゲームアプリ『Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）』は2025年7月20日をもってリリースから2周年を迎えました。

今回『Pokémon Sleep』が、日本最大のサウナ検索アプリ・Webサイト『サウナイキタイ』とともに、サウナでの“温活”と“睡眠”の関係を探る実証実験プロジェクト「サとス」をスタート。

プロジェクトでは『Pokémon Sleep』とサウナユーザーの方々に協力いただき、アンケートの実施、『サウナイキタイ』への「サ活（サウナ活動）」の投稿、『Pokémon Sleep』の睡眠計測データの収集を通じて、サウナと睡眠の関係性を検証します。

プロジェクトの目的

「ととのう」体験がもたらすリラックス効果と、睡眠との関連性は近年注目を集めています。

『Pokémon Sleep』と『サウナイキタイ』は、それぞれ“睡眠”と“サウナ”という領域におけるサービスを提供しており、今回の実証実験はユーザー協力のもと、データを収集することで、よりよい習慣づくりや健康意識向上への貢献を目指すものです。

プロジェクトの開始にあたり、睡眠とサウナに関するアンケート調査への回答と、一定期間のデータ提供に協力してくれるモニターを募集しています。

「サとス」オリジナルのサウナグッズが当たるプレゼントキャンペーンを実施。

アンケートに回答し、キャンペーンの開催期間中に『Pokémon Sleep』での睡眠を10日以上記録し、『サウナイキタイ』にてサウナに行った記録（サ活）を投稿ください。

投稿された方の中から、抽選で合計100名に「サとス」オリジナルサウナハットがプレゼントされます。

※ひとり1回限りの参加になります

※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります

※プレゼントは非売品です

※キャンペーンは、予告なく延期・変更・中止になる場合があります

※キャンペーンは先着順ではありません。期間中に条件を満たした方の中から抽選でプレゼントされます

※8月19日(火)12:00以降に計測した睡眠データが有効となります

サウナでの“温活”と“睡眠“の関係を探る調査。

『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)・サウナイキタイ』のサウナ＆睡眠応援プロジェクト「サとス」は2025年9月18日より開催中です☆

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

