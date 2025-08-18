映画ランキング：劇場版「鬼滅の刃」V5、新作は『雪風 YUKIKAZE』がランクイン 『国宝』が105億円突破
最新のシネコンランキング（8月15日〜17日の3日間集計、興行通信社調べ）は、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、週末3日間で動員121万8000人、興行収入18億7500万円をあげ、引き続きダントツの1位をキープ。累計成績は動員1827万人、興収257億円を超え、歴代興収ランキングでは『君の名は。』（2016年公開、251.7億円）、『アナと雪の女王』（2014年公開、255.0億円）を上回り、『タイタニック』（1997年公開、277.7億円）に次ぐ第4位となった。
【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル
2位も前週と同じく『ジュラシック・ワールド／復活の大地』が入り、週末3日間の成績は動員44万5000人、興収6億9700万円を記録。累計成績は動員196万人、興収30億円となり、今年公開の洋画では最速で30億円を突破した。
3位には、公開11週目ながら前週の5位から再び順位を上げた『国宝』が続き、週末3日間の成績は動員36万5000人、興収5億4400万円をあげた。累計成績は動員747万人、興収105億円を超え、歴代ランキングの邦画実写としては、『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』（2003年公開、173.5億円）、『南極物語』（1983年公開、110.0億円）に次ぐ第3位となっている。
4位は、『劇場版 TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』が、週末3日間で動員35万2000人、興収4億8900万円を記録。累計成績は動員244万人、興収32億円を突破した。
5位には、『映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』が入り、週末3日間で動員24万6000人、興収3億900万円をあげ、累計成績は動員106万人、興収13億円となっている。
新作では、6位に太平洋戦争を戦い抜き、命を救い続けた駆逐艦の史実を映画化した『雪風 YUKIKAZE』がランクイン。初日から3日間の成績は動員23万3000人、興収3億1500万円を記録。“幸運艦”“不沈艦”と呼ばれた雪風の艦長を竹野内豊が演じ、先任伍長に玉木宏、若き水雷員に奥平大兼がふんしている。監督は山田敏久。
■全国映画動員ランキングトップ10（8月15日〜17日）
1（1→）劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来（公開週5）
2（2→）ジュラシック・ワールド／復活の大地（2）
3（5↑）国宝（11）
4（3↓）劇場版 TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション（3）
5（4↓）映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ（2）
6（NEW）雪風 YUKIKAZE（1）
7（6↓）近畿地方のある場所について（2）
8（7↓）星つなぎのエリオ（3）
9（8↓）事故物件ゾク 恐い間取り（4）
10（9↓）映画 仮面ライダーガヴ お菓子の家の侵略者／映画 ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー 復活のテガソード（4）
※11（−）KING OF PRISM ‐Endless Call-み〜んなきらめけ！プリズム☆ツアーズ（8）
2位も前週と同じく『ジュラシック・ワールド／復活の大地』が入り、週末3日間の成績は動員44万5000人、興収6億9700万円を記録。累計成績は動員196万人、興収30億円となり、今年公開の洋画では最速で30億円を突破した。
3位には、公開11週目ながら前週の5位から再び順位を上げた『国宝』が続き、週末3日間の成績は動員36万5000人、興収5億4400万円をあげた。累計成績は動員747万人、興収105億円を超え、歴代ランキングの邦画実写としては、『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』（2003年公開、173.5億円）、『南極物語』（1983年公開、110.0億円）に次ぐ第3位となっている。
4位は、『劇場版 TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』が、週末3日間で動員35万2000人、興収4億8900万円を記録。累計成績は動員244万人、興収32億円を突破した。
5位には、『映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』が入り、週末3日間で動員24万6000人、興収3億900万円をあげ、累計成績は動員106万人、興収13億円となっている。
新作では、6位に太平洋戦争を戦い抜き、命を救い続けた駆逐艦の史実を映画化した『雪風 YUKIKAZE』がランクイン。初日から3日間の成績は動員23万3000人、興収3億1500万円を記録。“幸運艦”“不沈艦”と呼ばれた雪風の艦長を竹野内豊が演じ、先任伍長に玉木宏、若き水雷員に奥平大兼がふんしている。監督は山田敏久。
■全国映画動員ランキングトップ10（8月15日〜17日）
1（1→）劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来（公開週5）
2（2→）ジュラシック・ワールド／復活の大地（2）
3（5↑）国宝（11）
4（3↓）劇場版 TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション（3）
5（4↓）映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ（2）
6（NEW）雪風 YUKIKAZE（1）
7（6↓）近畿地方のある場所について（2）
8（7↓）星つなぎのエリオ（3）
9（8↓）事故物件ゾク 恐い間取り（4）
10（9↓）映画 仮面ライダーガヴ お菓子の家の侵略者／映画 ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー 復活のテガソード（4）
※11（−）KING OF PRISM ‐Endless Call-み〜んなきらめけ！プリズム☆ツアーズ（8）